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Ekspozita

Hapet në Paris ekspozita e Louise Bourgeois në BnF: vizatimet dhe gravurat në qendër, për herë të parë që nga 2008

Biblioteka Kombëtare e Francës në sitin Richelieu bashkon për herë të parë koleksionet e saj me ato të Centre Pompidou për "Extreme Tension": veprat në letër të artistes së merimangës gjigante "Maman", nga autoportreti i 1942-shit te fletët monumentale të 2007-s.

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Nga kjo e martë, 20 tetor, Biblioteka Kombëtare e Francës (BnF) në Paris pret ekspozitën “Louise Bourgeois. Extreme Tension. Dessins et gravures”, siç njofton Artprice. Ekspozita në sitin Richelieu të BnF-së, në galeritë Mansart dhe Pigott në 5 rue Vivienne, qëndron e hapur deri më 21 shkurt 2027 dhe bashkon për herë të parë koleksionet e BnF-së me ato të Centre Pompidou.

Merimanga monumentale është zakonisht shenja me të cilën njihet Louise Bourgeois, por fama ndërkombëtare ka lënë disi në hije praktikën e saj më të hershme, vizatimin dhe gravurën, të cilën ajo e vazhdoi deri në ditët e fundit të jetës. Ekspozita, nën kurimin e Marie-Laure Bernadac me Cécile Pocheau-Lesteven dhe Anne Montfort-Tanguy, është prezantimi i parë i madh i artistes në një institucion publik në Paris që nga viti 2008 dhe i jep veprave në letër vendin që u takon, jo thjesht si studime përgatitore për skulpturat.

Rrugëtimi kronologjik hapet me një “Self-Portrait” të vitit 1942. E vendosur në Nju Jork në vitin 1938, Bourgeois gjeti te gravura një fushë të qëndrueshme eksperimentimi teknik dhe nga viti 1946 frekuentoi rregullisht Atelier 17 të Stanley William Hayter, vendtakimin e avangardave europiane dhe amerikane. Veçanërisht dallohet libri i artistes “He Disappeared into Complete Silence” i vitit 1947, ku nëntë gravura shoqërohen me nëntë tekste të shkurtra që nuk i komentojnë imazhet, por marrin pjesë aktive në ndërtimin e tyre vizual.

Në zemër të ekspozitës qëndron vepra “Extreme Tension” e vitit 2007, një grup prej njëmbëdhjetë fletësh të mëdha që ndërthurin gravurën, vizatimin dhe shkrimin me dorë, ku artistja rikthehet te një tekst i vitit 1959 që kalon nëpër trupin njerëzor duke kataloguar sëmundjet e tij fizike. Pranë saj, gravurat monumentale të serisë “Turning Inwards”, po të vitit 2007, shfaqen për herë të parë para publikut francez. Për artisten e lindur në 1911 dhe të ndarë nga jeta në 2010, pleqëria nuk e mbylli praktikën: përmes bojrave të kuqe dhe guasheve ajo u rikthye te temat e fëmijërisë, varësisë dhe amësisë.

Ekspozita vjen ndërsa tregu i artit e ka kurorëzuar skulpturën e saj: më 18 maj 2023, në Sotheby’s në Nju Jork, një “Spider” prej bronzi e vitit 1996 arriti çmimin rekord prej 32.8 milionë dollarësh. Në BnF, fokusi zhvendoset nga prania dramatike e bronzit te delikatesa e vijës dhe e shtypit. Bileta kushton 15 euro, ose 18 euro e kombinuar me muzeun e BnF-së, dhe ekspozita është e hapur nga e marta në të diel.

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