Pesë bizhuteri të Alexander Calder-it për familjen e tij dalin në ankand te Bonhams, gjerdani i motrës vlerësohet deri në 150 mijë dollarë
Koleksioni prej pesë stolish argjendi të punuara me dorë — dhurata personale për nënën, motrën dhe mbesën e artistit, të mbajtura në duar private për gati 70 vjet — ekspozohet nga 7 nëntori në selinë e re të Bonhams në Nju Jork dhe del në shitje më 19 nëntor, me vlerësim total rreth 300 mijë dollarë.
Pesë bizhuteri unike të punuara me dorë nga Alexander Calder, të krijuara si dhurata për anëtarët e familjes së tij, do të dalin në ankand te Bonhams këtë vjeshtë, me një vlerësim total prej rreth 300 mijë dollarësh, siç njofton ARTnews. Koleksioni përfshin pjesë të bëra për nënën, motrën dhe mbesën e artistit dhe secila prej tyre ka mbetur në duar private për gati 70 vjet.
Pjesa kryesore e shitjes është një gjerdan argjendi që Calder e punoi rreth vitit 1940 për motrën e tij, Margaret Calder Hayes, e njohur si “Peggy”, me kthesa të farkëtuara me dorë; vlerësimi i tij është 100 mijë deri në 150 mijë dollarë. Në shitje janë edhe një palë vathë skulpturorë argjendi, dhuratë për Peggy-n, të vlerësuar 40 mijë deri në 60 mijë dollarë, të ngjashëm me palën që modelja Kendall Jenner mbajti në Festivalin e Filmit në Venecia shtatorin e kaluar. Koleksioni plotësohet nga dy karfica argjendi me inicialet e nënës së artistit, Nanette, dhe të mbesës së tij, Eva, si dhe nga një unazë argjendi në formë spiraleje për mbesën.
Calder, i njohur mbi të gjitha për skulpturat e tij kinetike, mobiljet, krijoi gjatë jetës rreth 1.800 bizhuteri të punuara me dorë, sipas Metropolitan Museum of Art, i cili në vitin 2008 organizoi ekspozitën e parë muzeale kushtuar posaçërisht bizhuterive të tij. Modelet e tij avangarde, shpesh në bronz, bakër dhe argjend, u mbajtën nga figura të njohura të shekullit XX, mes tyre Peggy Guggenheim, Georgia O’Keeffe dhe Anjelica Huston; vathët që mbajti Jenner në Venecia, dikur pronë e bashkëshortes së stilistit grafik Ivan Chermayeff, iu dhanë asaj nga galeristja londineze Louisa Guinness.
Koleksioni do të ekspozohet nga 7 nëntori në selinë e re kryesore të Bonhams në Nju Jork, përpara se të dalë nën çekiç më 19 nëntor, në shitjen “Post-War & Contemporary Art”.
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