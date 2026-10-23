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23 Tet 2026
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Ekspozita

Hapet sot në Wakefield ekspozita «Villagers»: 32 skulpturat e Betty Miller-it ekspozohen bashkë për herë të parë pas më shumë se 20 vjetësh

Në Muzeun Kombëtar të Minierave të Anglisë, koleksioni «My Village» i skulptores nga Yorkshire rikthen jetën e përditshme të një fshati minatorësh, përkrah veprave të reja të dyshes Lenny & Whale, në vitin e 100-vjetorit të lindjes së artistes.

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Një fshat i tërë minatorësh, i derdhur në bronz, kthehet sot para publikut. Muzeu Kombëtar i Minierave të Anglisë në Wakefield hapi këtë të premte, 23 tetor, ekspozitën «Villagers», në qendër të së cilës qëndron «My Village» e skulptores Betty Miller: 32 skulptura bronzi që përshkruajnë me detaje jetën e përditshme në Royston të Yorkshire-it Jugor, fshati ku artistja u rrit. Ekspozita shënon 100-vjetorin e lindjes së Miller-it dhe, siç njofton Welcome to Yorkshire, kjo është hera e parë pas më shumë se njëzet vjetësh që skulpturat ekspozohen bashkë.

«My Village» ndërton skenën e një rruge tipike të Yorkshire-it: figura, shtëpi dhe çaste nga jeta e komuniteteve të qymyrit, të fiksuara në bronz me shumë karakter. Miller, skulptore, qeramiste dhe mësuese, e ndërtoi veprën nga përvoja e saj në komunitetet minerare ku u rrit, ndërsa karriera e saj u shtri mes Britanisë dhe Australisë. Për muzeun, i ngritur mbi ish-minierën Caphouse në Overton, ekspozita lidh drejtpërdrejt artin me historinë e vendit ku ai ekspozohet.

Skulpturat e Miller-it nuk qëndrojnë vetëm. Përkrah tyre ekspozohen vepra të reja të dyshes artistike Lenny & Whale, të krijuara si përgjigje ndaj tabelos së artistes dhe të frymëzuara edhe nga njerëzit e vendet e Royston-it: punime në qeramikë, dru të ripërdorur e karton, si dhe vizatime dydimensionale e tredimensionale. Sipas Muzeut Kombëtar të Minierave, ekspozita është kulmi i projektit «Sculpting the Community», i mbështetur nga National Lottery Heritage Fund dhe Arts Council England, me punëtori artistike në shkolla e komunitete të Wakefield-it dhe Barnsley-t.

«Villagers» qëndron e hapur dhe me hyrje falas në hapësirën Project Space të qendrës The Hub deri të dielën, 24 janar 2027. Pas Wakefield-it, ekspozita do të udhëtojë drejt Galerisë së Artit të Minierave në Bishop Auckland, duke e çuar fshatin prej bronzi të Betty Miller-it përpara një publiku të ri.

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