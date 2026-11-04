Hegseth mund të jetë viktima e parë e fitores demokrate, demokratët zotohen për hetime dhe edhe republikanë kërkojnë largimin e tij
Demokratët janë zotuar për mbikëqyrje të ashpër ndaj shefit të Pentagonit, Pete Hegseth, dhe disa prej tyre mund të përpiqen ta shkarkojnë atë në ditët në vijim, duke e bërë atë viktimën e parë të mundshme të humbjes historike të republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit, siç njofton USA Today.
Hegseth, fytyra publike e luftës thellësisht jopopullore të presidentit Donald Trump në Lindjen e Mesme, u bë një nga shënjestrat kryesore të demokratëve gjatë fushatës, të cilët kritikuan ashpër menaxhimin e tij të ushtrisë dhe vunë në dukje një varg skandalesh që kanë shënuar mandatin e tij. Kryetari i ardhshëm demokrat i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës, Adam Smith nga Uashingtoni, është zotuar ta hetojë Hegseth-in, duke shqyrtuar luftën e administratës Trump me Iranin, spastrimin e Pentagonit nga oficerë të lartë ushtarakë dhe përdorimin e një aplikacioni komercial mesazhesh për të diskutuar një operacion të ndjeshëm ushtarak.
Demokratë të tjerë të komitetit kanë premtuar ta largojnë Hegseth-in nga detyra. “Do të shkoj pas Pete Hegseth-it”, tha më 4 nëntor deputeti Jason Crow nga Kolorado, ish-oficer i Ushtrisë amerikane. “Do të jem i pamëshirshëm natë e ditë për ta nxjerrë nga Pentagoni dhe për të rivendosur kulturën e respektit dhe diversitetit në ushtrinë tonë.”
Presioni vjen edhe nga vetë republikanët, disa prej të cilëve kërkojnë largimin e tij gjatë seancës së mbetur, përpara se demokratët të marrin kontrollin e Kongresit në janar. “Pete Hegseth ka një llogaridhënie përpara”, i tha CBS News më 4 nëntor senatori republikan Thom Tillis nga Karolina e Veriut, duke shtuar se Hegseth është një nga arsyet pse mungojnë fondet dhe garancitë e nevojshme për mbrojtjen dhe se pas zgjedhjeve duhet vendosur nëse ai është personi i duhur. Edhe deputeti republikan Thomas Massie nga Kentaki është zotuar ta shkarkojë Hegseth-in kur ligjvënësit të kthehen në Kongres javën e ardhshme, duke e akuzuar se ka shkelur Kushtetutën duke vazhduar luftën me Iranin pa miratimin e Kongresit; “Trump duhet ta shkarkojë Hegseth-in për të shmangur shkarkimin e tij; është gjëja e ndershme për t’u bërë”, shkroi Massie në rrjetet sociale.
Trump, ndërkaq, ka këmbëngulur më 4 nëntor se nuk synon ta largojë Hegseth-in dhe se shefi i Pentagonit “po bën një punë shumë të mirë”; zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Anna Kelly tha se Trump ka besim të plotë te Hegseth dhe vlerësoi “rezultatet e jashtëzakonshme” të luftës me Iranin dhe të operacionit ushtarak amerikan për kapjen e udhëheqësit venezuelian Nicolás Maduro. Zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell deklaroi më 4 nëntor se Hegseth është “100% i përkushtuar ta drejtojë Departamentin deri në fund të mandatit të presidentit Trump” dhe se ai “nuk do të tërhiqet e as nuk do të ndikohet nga politikanë që kërkojnë pikë partiake apo që nisin hetime të rreme ku nuk ka asnjë shkelje”.
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