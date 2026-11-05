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Teater

Matt Willis kthehet si Emcee në «Cabaret» në West End: gjashtë javë në Kit Kat Club përballë Sarah Hyland

Aktori dhe këngëtari i grupit Busted merr sërish rolin e Emcee-t nga 14 dhjetori, pas shfaqjes së fundit të Skylar Astin më 12 dhjetor; dyshja Willis–Hyland do të luajë deri më 23 janar 2027

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Matt Willis do të kthehet në rolin e Emcee-t në produksionin e West End-it të muzikalit «Cabaret» në Kit Kat Club të Londrës, siç njofton Playbill. Aktori, prezantuesi dhe fituesi i çmimit Brit do të luajë për një sezon të kufizuar prej gjashtë javësh, duke filluar nga 14 dhjetori, përballë yllit aktual Sarah Hyland në rolin e Sally Bowles.

Skylar Astin, që aktualisht luan Emcee-n, do të japë shfaqjen e fundit më 12 dhjetor, ndërsa Willis dhe Hyland do të vazhdojnë së bashku deri më 23 janar 2027. «Të rikthehem në atë që më është dukur një rol që vjen një herë në jetë, për herë të dytë, është përtej çdo emocioni. E dua shumë këtë shfaqje dhe ndihem i nderuar që më kërkuan të kthehem», tha Willis, i cili e mori rolin në këtë ringjallje për herë të parë në janar të këtij viti.

Willis u bë i famshëm si anëtar themelues i grupit pop-rock Busted dhe sot bashkëprezanton me bashkëshorten e tij, Emma Willis, programin «Love Is Blind: UK» në Netflix. Në skenë ai ka luajtur më parë Fiyero-n në «Wicked», Orin Scrivello-n në «Little Shop of Horrors», Nick Hurley-n në «Flashdance», Chuck Cranston-in në «Footloose» dhe Dr. Pomatter-in në «Waitress».

Kasti aktual i produksionit përfshin, përveç Astin-it dhe Hyland-it, Baker Mukasa si Clifford Bradshaw, Ruthie Henshall si Fraulein Schneider, Robert Hands si Herr Schultz dhe Ronan Burns si Ernst Ludwig. Muzikali, me muzikë të John Kander, tekste të Fred Ebb dhe libër të Joe Masteroff, vjen nën regjinë e Rebecca Frecknall.

Produksioni i Kit Kat Club, që u hap zyrtarisht në dhjetor 2021 dhe fitoi një rekord prej shtatë çmimesh Olivier, i ka kaluar tashmë 2.000 shfaqje dhe është bërë produksioni më jetëgjatë i «Cabaret» në historinë e West End-it. Biletat janë në shitje deri më 18 shtator 2027, ndërsa ky vit shënon edhe 60-vjetorin e shfaqjes, që u shfaq për herë të parë në Broadway në nëntor 1966, dhe pesëvjetorin e këtij produksioni.

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