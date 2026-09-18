Highmark Stadium inaugurohet me fitoren 41-31 të Bills dhe një paraqitje të fortë të Josh Allen
Highmark Stadium hapi dyert për herë të parë për një ndeshje zyrtare të Bills dhe hostet e shfrytëzuan momentin. Josh Allen udhëhoqi një seri të gjatë 85-yardësh për të hapur gala-n me një infiltrim një-yard për shënim, dhe më pas siguroi disa nga momentet kryesore të mbrëmjes me pasime dhe sulme në terren. Aksioni i tij i herës së parë vendosi tonin e ndeshjes, teksa Buffalo mori kontrollin që në pjesën e parë.
Siç raporton nfl, në gjysmën e parë Allen regjistroi tre pasime për touchdown dhe një gol vrapi, me 164 jardë pasime dhe 40 jardë me këmbë; James Cook kaloi shifrën e 100 jardëve para pushimit, ndërsa ekipi i Bills grumbulloi 299 jardë neto për të kaluar në epërsi 27-7 në gjysmë.
Detroit u duk i lodhur pas ndeshjes së vështirë ndaj Saints vetëm katër ditë më parë. Jared Goff u sulmua herët, pësoi dy humbje topi dhe u shtyp në shumë raste, ndërsa Jahmyr Gibbs shënoi një touchdown 11-yard që erdhi vonë për përpjekjen e rikthimit. Sidoqoftë, përpjekjet e skuadrës së Dan Campbell nuk mjaftuan për të ndalur një Bills shumë të motivuar; Cook përfundoi me 135 jardë dhe një touchdown, ndërsa Gibbs u mbajt kryesisht nën kontroll (16 përpjekje për 52 jardë).
Në fund të mbrëmjes Allen përmbylli me 248 jardë pasime dhe tre touchdown-e pasuese (20 nga 31 pasime), si dhe dy touchdown-e me këmbë për 69 jardë gjithsej, një performancë që e vendos atë ndër paketat më të shquara të ligës dhe e bashkon me Kordell Steward në rekordin e lojtarëve që kanë pasur më shumë se një ndeshje me të paktën tre pasime për TD dhe dy vrapime për TD. Për Detroit, humbja thekson nevojën për të menaxhuar më mire barrën e pune të Gibbs për të mos e lodhur kryesorin; Sipas nfl, kjo do të jetë një nga vendimet kyçe për sezonin e tyre.
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