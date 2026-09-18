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NFL

DJ Moore i Bills jashtë për ndeshjen ndaj Lions për shkak të dëmtimit në shpatull

· 2 min lexim

DJ Moore i Buffalo Bills u deklarua jashtë për ndeshjen e të enjtes ndaj Detroit Lions pas një dëmtimi në shpatull që e detyroi të largohej nga fusha para përfundimit të pjesës së parë. Ishte ndeshja e tij e dytë me Bills, dhe dëmtimi ndodhi ndërsa skuadra ishte në epërsi 21-7.

Siç raporton nfl, incidenti ndodhi kur Josh Allen pasoi drejt zonës së golit në një situatë të dytë për tre jardë nga linja e 6-jardëve; Moore u përpoq të kapte një pasim të ulët, ra fort mbi shpatull dhe rrokulliset, duke kapur anën e majtë të klavikulës. Ai arriti të largohej nga fusha nën peshën e vet dhe u dërgua për rëntgen. Pasimi nuk u regjistrua si objektiv për shkak të penalitetit për mbajtje offensive në atë lojë, ndërsa më parë në ndeshje ai kishte pasur një përpjekje me vrap për humbje prej një jardi.

Moore ishte marrë gjatë merkatos nga Chicago Bears dhe në Javën 1 ndaj Houston Texans pati pesë pritje për 100 jardë dhe një touchdown. Sipas nfl, gjendja e tij shëndetësore para ndeshjes së Javës 3 ndaj Los Angeles Chargers shihet si një shqetësim për skuadrën.

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