🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 93.40 ▲0.86%
ARI 4,157 ▼0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $82,906 ▼ -1.43% ETH $2,662 ▼ -0.49% XRP $1.4730 ▼ -3% SOL $116.9200 ▼ -4.18%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.40 ▲0.86 % ARI 4,157 ▼0.26 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.40 ▲0.86 % ARI 4,157 ▼0.26 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Çmimi i naftës rritet për të dytën seancë radhazi: Brent në 105.91 dollarë, tregjet shqetësohen për furnizimin nga Gjiri Mickoski: SDSM është për ta shitur Maqedoninë — “Vëruni para një fletë të bardhë letër dhe nënshkruajnë gjithçka” Big Cass dominon Dragon Lee dhe e dërgon jashtë ringut me running splash «Dëshira nën elma» e Eugene O’Neill-it ngjitet në skenën e Almeida Theatre-it të Londrës: u shpall kasti i plotë Kawhi Leonard refuzon të përgjigjet për hetimin e NBA-së gjatë ditës së medias me Raptors
Menu
Ukraina

Shpërthime në Kiev herët në mëngjesin e së martës: mbetje raketash në oborrin e një ndërtese banimi

· 2 min lexim
Ndërtesa e Akademisë Kombëtare të Shkencave të Ukrainës në Kiev, e goditur nga dronët rusë të hënën (Foto: AMY / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Shpërthime u dëgjuan në Kiev herët të martën, siç njofton Reuters, ndërsa Rusia vazhdon sulmet thuajse të përditshme ndaj Ukrainës në vitin e pestë të luftës. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha në Telegram se mbetje raketash ranë në oborrin e një ndërtese banimi, ndërsa një ndërtesë jobanesore mori flakë në një pjesë tjetër të qytetit.

Sulmi vjen një ditë pas një vale të rëndë sulmesh me dronë të hënën, gjatë së cilës presidenti ukrainas Volodimir Zelenski tha se nëntë persona u vranë dhe mbi 80 të tjerë u plagosën në sulmet ruse me dronë në të gjithë vendin, përfshirë Kievin, sipas Reuters.

Të hënën gjatë ditës, dronë rusë me motor reaktiv goditën qendrën e Kievit në një sulm orësh, duke përfshirë ndërtesën e Akademisë Kombëtare të Shkencave të Ukrainës, institucionin më të rëndësishëm kërkimor të vendit, e cila mori flakë. Një person u vra dhe 24 të tjerë u plagosën në sulm, mes tyre një ndihmës i ish-sekretarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Volodimir Horbulin, siç njofton The Times.

Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, e akuzoi Rusinë për cinizëm për goditjen e një institucioni shkencor në mes të ditës së punës: “Rusia po zgjeron qëllimisht kufijtë e asaj që bota beson se do të tolerojë”, tha ai. Sipas The Times, dronët e rinj reaktivë rusë, versione të përshtatura të dronëve Shahed me motorë reaktivë kinezë, fluturojnë deri në 500 km/h në lartësi deri në 7 km — shumë mbi arritjen praktike të shumicës së mbrojtjeve ajrore celulare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu