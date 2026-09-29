Shpërthime në Kiev herët në mëngjesin e së martës: mbetje raketash në oborrin e një ndërtese banimi
Shpërthime u dëgjuan në Kiev herët të martën, siç njofton Reuters, ndërsa Rusia vazhdon sulmet thuajse të përditshme ndaj Ukrainës në vitin e pestë të luftës. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha në Telegram se mbetje raketash ranë në oborrin e një ndërtese banimi, ndërsa një ndërtesë jobanesore mori flakë në një pjesë tjetër të qytetit.
Sulmi vjen një ditë pas një vale të rëndë sulmesh me dronë të hënën, gjatë së cilës presidenti ukrainas Volodimir Zelenski tha se nëntë persona u vranë dhe mbi 80 të tjerë u plagosën në sulmet ruse me dronë në të gjithë vendin, përfshirë Kievin, sipas Reuters.
Të hënën gjatë ditës, dronë rusë me motor reaktiv goditën qendrën e Kievit në një sulm orësh, duke përfshirë ndërtesën e Akademisë Kombëtare të Shkencave të Ukrainës, institucionin më të rëndësishëm kërkimor të vendit, e cila mori flakë. Një person u vra dhe 24 të tjerë u plagosën në sulm, mes tyre një ndihmës i ish-sekretarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Volodimir Horbulin, siç njofton The Times.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, e akuzoi Rusinë për cinizëm për goditjen e një institucioni shkencor në mes të ditës së punës: “Rusia po zgjeron qëllimisht kufijtë e asaj që bota beson se do të tolerojë”, tha ai. Sipas The Times, dronët e rinj reaktivë rusë, versione të përshtatura të dronëve Shahed me motorë reaktivë kinezë, fluturojnë deri në 500 km/h në lartësi deri në 7 km — shumë mbi arritjen praktike të shumicës së mbrojtjeve ajrore celulare.
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