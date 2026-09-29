«Spider-Man: Brand New Day» kthehet në kinema me skena të reja: Sony planifikon ri-lansimin e filmit 2.5 miliardësh me skenën e hequr të Rosario Dawson
Edicioni i zgjatur i filmit më të fituar në historinë e kinemasë amerikane vjen me "surpriza" shtesë — pas suksesit të «Avengers: Endgame Encore», që grumbulloi 86 milionë dollarë në një fundjavë të vetme ri-lansimi.
Edicioni i zgjatur i «Spider-Man: Brand New Day» do të kthehet në kinema me skena shtesë, sipas një lajmi ekskluziv të Deadline, të konfirmuar edhe nga Variety. Filmi me regjinë e Destin Daniel Cretton, me Tom Holland dhe Zendaya në rolet kryesore, është bërë filmi me të ardhurat më të larta në historinë e kinemave amerikane — rreth 950.7 milionë dollarë vetëm në Amerikën e Veriut — dhe i treti në botë me afërsisht 2.495 miliardë dollarë.
Midis skenave shtesë përfshihet — por jo vetëm — skena e hequr e infermieres Claire Temple, e luajtur nga Rosario Dawson. Vetë aktorja zbuloi muajin e kaluar në konventën GalaxyCon në Raleigh se kishte xhiruar një skenë për filmin e ri të Spider-Man, por ajo u hoq nga montazhi përfundimtar: «Xhirova një skenë në filmin e ri të Spider-Man, por u hoq».
Claire Temple është personazhi që Dawson e ka luajtur në serialet e Marvel për Netflix — «Daredevil», «Jessica Jones», «Luke Cage», «Iron Fist» dhe «The Defenders». Rikthimi i saj, edhe përmes një skene të hequr, hap dyer për lidhje të reja me universin e Marvel. Sipas Variety-t, «ka më shumë surpriza në skenat shtesë», ndaj edicioni i zgjatur mund të përmbajë edhe pamje të tjera të papublikuara.
Ri-lansimi vjen në gjurmët e «Avengers: Endgame Encore», që grumbulloi 86 milionë dollarë globalisht në një fundjavë të vetme ri-lansimi, si pjesë e fushatës së marketingut për «Avengers: Doomsday», që pritet në dhjetor. Një precedent të ngjashëm ka edhe vetë Sony: «Spider-Man: No Way Home» u ri-lansua me skena shtesë për fundjavën e Labor Day në vitin 2022. Data e ri-lansimit të «Brand New Day» ende nuk është shpallur.
Ndërkohë, «Brand New Day» vazhdon ende të luhet në kinema, ndërsa dalja e tij digjitale më 6 tetor — për të cilën kemi shkruar veçmas — është një zhvillim më vete, i ndryshëm nga ky ri-lansim kinematografik.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.