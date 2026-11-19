Hutson jep tri asistime dhe Evans vendos në periodën e tretë, Canadiens mundin Devils 3-2 dhe i japin Hellebuyck humbjen e parë
Montreal Canadiens fituan 3-2 ndaj New Jersey Devils të mërkurën në mbrëmje në Prudential Center në Newark, falë golit vendimtar të Jake Evans në periodën e tretë dhe tri asistimeve të Lane Hutson, raporton NHL.com.
New Jersey kaloi i pari në epërsi 1-0 në minutën 10:20 të periodës së parë me Luke Evangelista, pas pasimit të Timo Meier. Montreal u përgjigj vetëm 40 sekonda më vonë: Alex Newhook barazoi 1-1 në minutën 11:00 me një goditje me shpinën e shkopit mbi krahun e Connor Hellebuyck. Meier e riktheu epërsinë e Devils 2-1 në minutën 14:43, sapo doli nga kutia e dënimit, me një kundërsulm të vetëm pas pasimit të Jesper Bratt, i cili e zgjati serinë e tij me pikë në nëntë ndeshje. Nick Suzuki barazoi 2-2 në minutën 19:18 me një gol në power play, duke devijuar goditjen nga pika të Hutson — goli i parë i Montrealit në power play pas pesë ndeshjesh.
Perioda e dytë kaloi pa gola, me Jacob Fowler që bëri tetë pritje, përfshirë një ndaj Jesper Boqvist në minutën 7:47. Goli i fitores erdhi në minutën 6:17 të periodës së tretë: Oliver Kapanen gjeti Evans, goditja e të cilit nga rrethi i lartë u devijua nga dorashka e Hellebuyck dhe kaloi vijën e portës për 3-2.
Sipas NHL.com, Hutson asistoi në të tre golat e Canadiens (13-5-4), që kishin humbur dy ndeshjet e fundit, ndërsa Fowler bëri 28 pritje. Për Devils (15-7-0), që kishin fituar dy ndeshjet e fundit dhe shtatë nga tetë të fundit, humbja i dha fund serisë prej shtatë fitoresh radhazi në shtëpi. Hellebuyck bëri 25 pritje dhe pësoi humbjen e parë në tetë ndeshje me New Jerseyn, ku kishte bilanc 7-0-0 që nga transferimi nga Winnipeg Jets më 23 tetor.
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