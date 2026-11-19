Royals heqin nga lista Kyle Isbelin pas shkëmbimit me Mariners, qendra e fushës mbetet pa pronar
Kansas City Royals kanë njoftuar shkëmbimin e tyre me gjashtë lojtarë me Seattle Mariners, një shkëmbim tre-me-tre, por llogaria e listës prej 40 lojtarësh e detyroi klubin të merrte një vendim të vështirë. Të tre lojtarët që vijnë në Kansas City kishin vende në listën prej 40 lojtarësh, krahasuar me vetëm dy nga lojtarët që shkojnë në Seattle, kështu që Royals duhej të hapnin një vend — dhe viktima ishte mbrojtësi i qendrës Kyle Isbel, i cili u hoq nga lista (designated for assignment). Kështu raporton MLB Trade Rumors, në artikullin e Darragh McDonald të 18 nëntorit 2026, ora 3:05pm CDT, «Royals Designate Kyle Isbel For Assignment», faktet themelore të të cilit i vërteton edhe USA Today në rubrikën e saj hot stove.
Isbel, i cili mbush 30 vjeç në mars, ka luajtur për Royals në pjesë të gjashtë sezoneve të fundit. Ai është bërë i njohur si një mbrojtës i shkëlqyer dhe një vrapues i mirë në baza, por nuk ka bërë shumë me shkopin në dorë.
Në 1,832 paraqitje në pjatë në karrierë, ai ka vetëm 29 home run, një përqindje ecjesh prej 5.7% dhe një linjë goditjeje .235/.284/.357, me 75 wRC+ — pra 25% më keq se mesatarja e ligës si goditës.
Në mbrojtje, shifrat janë krejt të kundërta. Në më shumë se 4,000 inning pune në fushën e jashtme, kryesisht në qendër, ai është kredituar me 34 Defensive Runs Saved, 51 Outs Above Average dhe një notë Fielding Run Value prej 40.
Nga ana financiare, Isbel fitoi 1.75 milionë dollarë vitin e kaluar dhe 2.7 milionë dollarë këtë vit, në dy sezonet e tij të arbitrazhit. Ai ishte parashikuar për edhe një vit arbitrazhi në vitin 2027, para agjencisë së lirë, dhe kontribuesi i MLB Trade Rumors, Matt Swartz, e kishte parashikuar për një rritje në 3.5 milionë dollarë.
Afati i non-tender është të premten. Nëse nuk arrihet një shkëmbim mes tani dhe pasdites së të premtes, ai ka të ngjarë të mos i ofrohet kontratë (non-tendered), gjë që do ta dërgonte në agjenci të lirë pa pasur nevojë të kalojë nëpër waivers. Royals më pas mund të përpiqen ta rifirmosin për një pagë më të ulët, por ai do të mund të fliste edhe me 29 klubet e tjera.
Nëse del në treg, ai do t’i bashkohej një tregu të qendrës së fushës që përfshin Luis Robert Jr., Daulton Varsho dhe Trent Grisham.
Me largimin e Isbelit, mbetet e paqartë se kush projektohet si mbrojtësi i qendrës i Kansas City për vitin e ardhshëm. Isbel dhe Lane Thomas ndanë pjesën më të madhe të kohës së lojës në qendër në vitin 2026, Thomas është agjent i lirë, John Rave dhe Tyler Tolbert nuk konsiderohen opsione për çdo ditë, ndërsa Carson Roccaforte mund të jetë përgjigjja, por nuk ka përvojë në ligën e madhe dhe sapo u shtua në listën prej 40 lojtarësh dje.
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