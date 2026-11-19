Holanda refuzon projektligjin amerikan për çipat, Haga: masat ekstraterritoriale për ASML-në janë të papranueshme
Holanda ka refuzuar një propozim të Kongresit amerikan që mund të shtrinte kontrollet amerikane të eksportit mbi shitjet e pajisjeve holandeze për prodhimin e çipave drejt Kinës, duke e quajtur të papranueshme qasjen ekstraterritoriale të projektligjit, siç njofton Politico Europe.
Projektligji dypartiak, i njohur si MATCH Act, do t’u jepte aleatëve, përfshirë Holandën dhe Japoninë, 150 ditë afat për t’i barazuar kufizimet e tyre me ato amerikane për shitjen dhe shërbimin e pajisjeve të avancuara të prodhimit të çipave në Kinë, ose për të treguar përparim drejt këtij barazimi. Nëse aleatët nuk e arrijnë këtë prag, Departamenti amerikan i Tregtisë do të duhej t’i shtrinte në mënyrë të njëanshme kontrollet e SHBA-së edhe mbi pajisjet e furnizuara nga këto vende.
“Shqetësimi kryesor është karakteri ekstraterritorial i projektligjit”, tha një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme holandeze. “Çdo vend është përgjegjës për politikën e tij të sigurisë kombëtare dhe, rrjedhimisht, për politikën e tij të kontrollit të eksporteve. Masat ekstraterritoriale bien ndesh me këtë parim dhe janë të papranueshme mes partnerësh.”
Masa do të prekte drejtpërdrejt ASML-në, furnizuesin holandez të pajisjeve të litografisë së avancuar: Kina përbënte gati një të tretën e të ardhurave të kompanisë vitin e kaluar, ndërsa makineritë dhe pjesët e specializuara, kryesisht pajisje për çipa, ishin kategoria e dytë më e madhe e eksporteve holandeze të mallrave në vitin 2025. Holanda i ka kufizuar tashmë eksportet e ASML-së drejt Kinës — në vitin 2023 vendosi kontrolle mbi disa makina me ultravjollcë të thellë (DUV) — ndërsa ASML-ja nuk ka dërguar kurrë në Kinë sistemet e saj më të avancuara me ultravjollcë ekstreme (EUV). Projektligji do t’i zgjeronte kufizimet në lloje të tjera pajisjesh DUV dhe do të ashpërsonte rregullat e shërbimit për makinat që tashmë funksionojnë në Kinë.
Drejtori financiar i ASML-së, Roger Dassen, tha gjatë prezantimit të rezultateve të tremujorit të tretë se kufizimet më të ashpra mbi shitjet e pajisjeve për çipa në Kinë mund të përshpejtojnë zhvillimin e teknologjisë kineze konkurruese. Kryeministri Rob Jetten i ngriti shqetësimet gjatë vizitës së prillit në Uashington, ndërsa ministri i Tregtisë së Jashtme, Sjoerd Sjoerdsma, e diskutoi çështjen me sekretarin amerikan të Tregtisë, Howard Lutnick, dhe me ligjvënës amerikanë në qershor. Edhe kryetari i Komisionit të Tregtisë në Parlamentin Evropian, Bernd Lange, e quajti qasjen ekstraterritoriale të Uashingtonit “plotësisht të papranueshme” dhe tha se diskutimet duhet të bëhen “në kushte të barabarta”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.