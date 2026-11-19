Red Wings humbasin 4-1 ndaj Bruins në natën e 100-vjetorit, Pastrnak shkëlqen me gol dhe asistim
Detroit Red Wings humbën 4-1 ndaj Boston Bruins të mërkurën në mbrëmje në Little Caesars Arena, në një natë të veçantë për klubin: ndeshja u luajt saktësisht 100 vjet pas ndeshjes së parë të Detroitit në NHL, më 18 nëntor 1926, kur Cougars humbën 2-0 pikërisht ndaj Bruins në Border Cities Arena në Windsor, Ontario, raporton NHL.com.
Lucas Raymond i dha epërsinë Detroitit 1-0 në minutën 16:58 të periodës së parë, duke përfunduar një kundërsulm dy-me-një me një goditje nga rrethi i majtë pas pasimit të Andrew Copp. Ishte goli i nëntë i sezonit për Raymondin.
Boston barazoi 1-1 në minutën 2:49 të periodës së dytë me JJ Peterka, i cili e mbajti diskun në një kundërsulm dy-me-një dhe e dërgoi mbi dorashkën e Daniil Tarasov. Pavel Zacha e kaloi Bostonin në epërsi 2-1 me një gol në power play në minutën 11:48: David Pastrnak provoi një pasim para portës, Tarasov e devijoi, por disku shkoi te Zacha, i cili shënoi nga afërsia.
Pastrnak e thelloi epërsinë 3-1 në minutën 5:11 të periodës së tretë, me golin e tij të 10-të të sezonit, ndërsa Casey Mittelstadt e mbylli rezultatin 4-1 me një gol në portën bosh në minutën 19:05.
Sipas NHL.com, Pastrnak, Mittelstadt dhe Zacha shënuan secili nga një gol dhe një asistim, ndërsa Morgan Geekie dhe Mason Lohrei dhanë nga dy asistime për Bostonin (14-7-1), që i dha fund serisë prej tri humbjesh. Jeremy Swayman bëri 20 pritje. Për Detroitin (8-11-3), që vinte nga fitorja 2-0 te Tampa Bay Lightning të shtunën, kjo ishte humbja e gjashtë në shtatë ndeshjet e fundit; Tarasov bëri 27 pritje dhe Boston fitoi edhe duelin e goditjeve, 31-21.
Red Wings e vazhdojnë serinë e ndeshjeve në shtëpi të shtunën, kur presin New York Islanders.
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