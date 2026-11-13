Nata e NBA-së: Maxey udhëheq 76ers në përmbysjen ndaj Raptors, Booker shënon 30 pikë në fitoren e Suns ndaj Hornets
Në dy ndeshjet e tjera të së enjtes në NBA, Philadelphia 76ers përmbysën Toronto Raptors dhe Phoenix Suns mposhtën Charlotte Hornets, ndërsa Detroit Pistons dhe Minnesota Timberwolves morën fitoret e tyre në artikuj më vete në këtë kategori.
Philadelphia fitoi 123-112 ndaj Torontos në shtëpi, duke u rikthyer nga një disavantazh që në periodën e parë arriti deri në 17 pikë (32-16), raporton NBC Sports Philadelphia. Tyrese Maxey shënoi 27 pikë dhe tetë asistime, Joel Embiid shtoi 20 pikë, Jaylen Brown 18 pikë e gjashtë kërcime, VJ Edgecombe 15 pikë, tetë kërcime dhe tetë asistime, rekord sezonal, ndërsa Anfernee Simons shënoi 17 pikë nga stoli me 5 nga 6 trepikësha të saktë.
Embiid kaloi edhe një frikë dëmtimi në periodën e parë, kur pas një përplasjeje gjuri me gju u largua duke çaluar drejt dhomës së zhveshjes, por u kthye në lojë me 5 minuta e 26 sekonda të mbetura në atë periodë. Pas barazimit 60-60 në pushim, një seri 11-0 e nxitur nga Maxey në fund të periodës së tretë e shkëputi Philadelphian, që në fillim të së katërtës kryesoi 101-87 dhe e mbylli ndeshjen pa dramë. Për Toronton, RJ Barrett shënoi 31 pikë dhe 14 kërcime dhe Immanuel Quickley 26 pikë e gjashtë asistime. Philadelphia, pa LeBron James, i menaxhuar për dhimbjen e shpinës, përmirësohet në 10-3, ndërsa Toronto bie në 5-7; të dielën 76ers presin Indianën.
Në Phoenix, Suns fituan 101-96 ndaj Hornets, me Devin Booker që shënoi 30 pikë (12 nga 20 nga fusha, 4 nga 8 për tre pikë) dhe shtatë asistime, sipas të dhënave zyrtare të ndeshjes. Dillon Brooks shtoi 15 pikë, Collin Gillespie 13 dhe Jalen Green 12. Suns kryesuan deri në 17 pikë në pjesën e parë dhe 55-50 në pushim, por Charlotte e fitoi periodën e tretë 26-17 dhe hyri në të katërtën përpara 76-72; vendasit u përgjigjën me 29-20 në periodën e fundit dhe Booker e vulosi fitoren me dy gjuajtje të lira me 11 sekonda të mbetura. Për Hornets, Coby White shënoi 21 pikë, Naz Reid 16 pikë e tetë kërcime dhe Grayson Allen 14, por Charlotte humbi 27 topa kundrejt vetëm tetëve të Phoenixit. Suns përmirësohen në 5-6, ndërsa Hornets bien në 4-8.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.