Red Wings humbasin 5-4 në Florida, Lundell vendos rikthimin e Panthers pas epërsisë 4-1 të Detroitit
Florida Panthers mundi Detroit Red Wings me rezultatin 5-4 në Amerant Bank Arena në Sunrise, të enjten, më 12 nëntor 2026, sipas NHL.com, duke përmbysur një disavantazh 4-1 me katër gola radhazi. Anton Lundell shënoi dy gola, përfshirë golin e fitores në minutën 17:20 të periodës së tretë, vetëm 2 minuta e 40 sekonda para fundit, dhe Panthers e fituan periodën e tretë 3-0.
Ndeshja nisi me golin e Sam Reinhart në minutën 3:52 të periodës së parë, për 1-0, goli i tij i 200-të me Panthers. Detroit u përgjigj vetëm 15 sekonda më vonë, kur J.T. Compher barazoi 1-1 në minutën 4:07, pas një kundërsulmi, me asistim të Carter Mazur. Andreas Englund e çoi Detroitin në epërsi 2-1 në minutën 13:14, me golin e tij të parë me Red Wings, pasi ishte marrë nga waivers nga Calgary më 26 shtator. Lucas Raymond e rriti epërsinë në 3-1 vetëm 17 sekonda pas fillimit të periodës së dytë, ndërsa Marco Kasper shënoi për 4-1 në minutën 12:08, goli i tij i parë i sezonit, në ndeshjen e dytë pas kthimit nga një dëmtim në pjesën e sipërme të trupit, duke devijuar goditjen e William Wallinder.
Por rikthimi i Floridës nisi para pushimit. Gustav Forsling ngushtoi rezultatin në 4-2 në minutën 19:42 të periodës së dytë, dhe Lundell shënoi për 4-3 në minutën 2:32 të periodës së tretë. Lars Eller barazoi 4-4 në minutën 16:29, me asistim të Niko Mikkola, para se Lundell të vendoste fitoren 5-4 në minutën 17:20, me asistim të Brady Tkachuk; sipas përmbledhjes së golave, edhe Matthew Tkachuk asistoi në atë gol. Përveç Lundellit, për Floridën shënuan edhe Reinhart, Forsling dhe Eller, ndërsa Carter Verhaeghe dha tre asistime dhe portieri Akira Schmid bëri 24 pritje.
Për Detroitin shënuan Compher, Englund, Raymond dhe Kasper, ndërsa Moritz Seider dha dy asistime dhe portieri John Gibson bëri 24 pritje. Humbja ishte e pesta radhazi për Red Wings, që tani kanë bilanc 7-10-3, ndërsa Florida shkoi në 11-7-2, me fitoren e dytë radhazi. Seider arriti në 253 asistime në karrierë, duke kaluar Dennis Seidenberg (251) për vendin e tretë mes mbrojtësve gjermanë me më shumë asistime në historinë e NHL-së, ndërsa ndeshja me tre pikë ishte e 17-ta e Verhaeghe në karrierë.
Compher tha se Detroit u tërhoq pas epërsisë 4-1, ndërsa trajneri Todd McLellan tha se momenti i ndeshjes ndryshoi me golin e vonë të Forsling në fund të periodës së dytë. Detroit do të luajë të shtunën në fushën e Tampa Bay Lightning, në ndeshjen e fundit të turneut prej katër ndeshjesh jashtë fushe.
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