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“I neveritshëm, s’je më babai im”, Francesco Totti rrëfen reagimin e vajzës së tij pas divorcit

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reagimin e vajzës së tij

Francesco Totti ka rrëfyer në librin e tij të ri “Oltre” se sa e vështirë ishte për fëmijët e tij ndarja nga Ilary Blasi, duke zbuluar edhe reagimin e vajzës së tij, Chanel, kur ajo mësoi për lidhjen e tij me Noemi Bocchi.

Ish-kapiteni i Romës tregon se, kur i rrëfeu Chanel-it, atëherë 14-vjeçare, se ishte i dashuruar me një tjetër, ajo reagoi me zemërim. Sipas Tottit, ajo i tha fjalë të rënda dhe më pas nuk i foli për rreth nëntë muaj.

Totti dhe Ilary Blasi ishin bashkë për afro 20 vjet, u martuan në vitin 2005 dhe kanë tre fëmijë: Cristian, Chanel dhe Isabel. Divorci i tyre u konfirmua në korrik të vitit 2022.

Kur lidhja u bë e ditur, secili prej fëmijëve reagoi ndryshe. Cristian u mbyll në heshtje, Isabel qau, ndërsa Chanel u zemërua. Totti thotë se u përpoq t’u shpjegonte se, megjithëse marrëdhënia mes prindërve kishte ndryshuar, dashuria e tyre për fëmijët do të mbetej e njëjtë.

Sipas tij, marrëdhënia me Chanel filloi të përmirësohej gradualisht, ndërsa Noemi luajti rol në afrimin e tyre. Një moment i rëndësishëm ishte pjesëmarrja e Chanel në “Pechino Express”, pasi Totti thotë se duke e parë në televizion e kuptoi se vajza e tij ishte rritur dhe ishte bërë më e pjekur.

Edhe Chanel ka folur më herët për vështirësitë që përjetoi pas divorcit të prindërve, duke theksuar se komentet dhe thashethemet për familjen e saj ishin të vështira për t’u përballuar.

Sa i përket ndarjes nga Ilary, Totti thotë se nuk dëshiron të rihapë të gjitha detajet e konfliktit. Ai pranon se të dy kanë bërë gabime dhe se martesa e tyre përfundoi pasi nuk arritën më ta gjenin rrugën drejt njëri-tjetrit.

“Të dy bëmë gabime, unë dhe Ilary, dhe pastaj thjesht nuk mundëm ta gjenim më njëri-tjetrin”, shkruan ai, duke shtuar se, pavarësisht gjithçkaje, Ilary do të mbetet gjithmonë nëna e fëmijëve të tij.

Totti është aktualisht në lidhje me Noemi Bocchi, ndërsa Ilary Blasi është e martuar me Bastian Müller.

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