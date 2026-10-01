I vuri flakën tokave të fshatit në Memaliaj, arrestohet në flagrancë piromani 76-vjeçar!
Një 76-vjeçar është arrestuar nga Policia në Memaliaj, pasi dyshohet se i ka vënë zjarrin disa sipërfaqeve toke në fshatin Vasjar.
Në pranga ka rënë, 76 vjeç, banues në Vasjar, i cili sipas Policisë u kap në flagrancë mbrëmjen e djeshme, në afërsi të vatrave të zjarrit.
Nga hetimet paraprake dyshohet se 76-vjeçari i kishte ndezur zjarret në sipërfaqe toke që kishte marrë me qira, si dhe në një sipërfaqe në pronësi të shtetit, në vendin e quajtur “Gropa e Dardhës”, me qëllim pastrimin e tyre.
Si pasojë e përhapjes së flakëve, u dogjën rreth 4000 metra katrorë sipërfaqe, përfshirë pyje, kullota dhe toka me bimësi të ndryshme. Policia bën me dije se 76-vjeçari ishte arrestuar edhe më parë për të njëjtin krim.
Pas arrestimit, materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia e Gjirokastrës u ka bërë apel qytetarëve që të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarre, veçanërisht djegien e mbetjeve apo përdorimin e zjarrit për pastrimin e tokave, pasi flakët mund të përhapen në mënyrë të pakontrolluar dhe të shkaktojnë dëme të rënda.
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