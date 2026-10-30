Icardi: Do të doja të kthehesha tek Interi, do të ishte diçka e veçantë
Mauro Icardi, 33 vjeç, ka shënuar 250 gola gjatë karrierës së tij me Sampdorian, Interin, PSG-në dhe Galatasarajin. Aktualisht pa klub, ai dëshiron shumë të rikthehet në fushën e futbollit, dhe ka dy ngjyra specifike që ëndërron t’i veshë sërish për ta mbyllur ciklin e karrierës së tij: ngjyrat zikaltër të Interit.
“Nuk e kisha imagjinuar kurrë se do ta gjeja veten në këtë situatë, pa një skuadër, por nuk kam qenë kurrë lloji i lojtarit që i bashkohet një klubi vetëm sa për të pasur një të tillë,” deklaroi sulmuesi argjentinas në një intervistë për “La Repubblica”.
“Kam marrë oferta, por kam preferuar të pres sesa të angazhohem në një projekt për të cilin nuk isha plotësisht i bindur. Një rikthim tek Interi do të ishte diçka e veçantë. Kam kaluar vite të rëndësishme atje; veshja e asaj fanelle dhe shiriti i kapitenit kanë ndihmuar në formësimin e personalitetit tim. Fundi ishte i dhimbshëm dhe do të doja ta mbyllja atë kapitull në një mënyrë tjetër.
Megjithatë, një rikthim do të kishte kuptim vetëm nëse ekziston një bindje e përbashkët dhe një qëllim i përbashkët për t’u arritur. Kam ende shumë për të dhënë: nëse shkoj diku, e bëj për të qenë i dobishëm dhe për të fituar”, ka thënë mes të tjerash sulmuesi argjentinas.
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