Vendimet e Disiplinës: Ilir Daja dënohet me 5 ndeshje pezullim
Janë publikuar ditën e sotme vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF-së për javën që lamë pas në futbollin shqiptar. Trajneri i Dinamos, Ilir Daja dënohet me 5 ndeshje pezullim për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes.
Më poshtë vendimet e plota:
Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.
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