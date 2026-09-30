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Maqedonia e Veriut

“Ikarus”-i hungarez dhe “Zongtong”-u kinez nga rivalë u bënë partnerë në tenderin 60 milionë euro për 150 autobusë elektrikë — CGK: kapaciteti 30 vende më pak

· 3 min lexim

Tenderi prej 60 milionë eurosh për blerjen e 150 autobusëve elektrikë — 57 milionë për autobusët dhe 3 milionë për stacionet e karikimit, nga të cilët 100 për Shkupin dhe 50 për qytetet e tjera — është shoqëruar me rrezik të shtuar për favorizim dhe kufizim të konkurrencës, sipas hulumtimit të ri të Qendrës për Komunikim Civil (CGK), të raportuar nga portali Sakam da kazham.

Sipas hulumtimit, tenderi është zhvilluar tri herë brenda 15 muajve dhe, pas dy procedurave të anuluara, kompania hungareze “Ikarus Electric Zrt” dhe ajo kineze “Zongtong Bus Holding” — konkurrente në tenderin e dytë — papritur u shfaqën si partnere: në tenderin e tretë paraqitën ofertë të përbashkët, e cila u zgjodh si më e favorshmja, ndonëse nuk ishte oferta më e lirë — dy oferta më të lira u refuzuan. Në ekipin fitues shfaqet edhe EVN Maqedoni si nënkontraktor për stacionet e karikimit, që do të prodhohen nga “Sungrow Deutschland”, degë e kompanisë kineze “Sungrow Power Supply”.

Autobusët e rinj do të kenë kapacitet prej vetëm 66 pasagjerësh — 20 vende më pak se autobusët e fundit të blerë nga Qyteti i Shkupit dhe 30 vende më pak se autobusët e dhuruar nga BE-ja. CGK-ja vëren se kombinimi i përsëritjes së tenderit, ndryshimeve të kushteve, përbërjes së ndryshueshme të ofertuesve dhe mungesës së arsyetimit për ndryshimet krijon rrezik të shtuar favorizimi, duke vënë në pikëpyetje konkurrencën dhe transparencën sipas nenit 3 të Ligjit për Prokurimet Publike; Ministria e Transportit nuk i dorëzoi dokumentet e kërkuara, përfshirë analizën mbi bazën e së cilës u përgatit dokumentacioni.

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, i tha Këshillit të qytetit më 31 gusht se kontrata për 150 autobusët elektrikë është nënshkruar me kompaninë hungareze “Ikarus” dhe autobusët e parë do të mbërrijnë deri në fund të vitit, ndërsa infrastruktura e karikimit po përgatitet në Avtokomanda dhe Gjorçe Petrov.

I njëjti hulumtim i CGK-së analizoi edhe tenderin për ndërtimin e sallës sportive “Jackson” në Shtip, me vlerë 2,3 milionë euro — ku limiti ligjor prej 20% për punët shtesë është tejkaluar shumëfish me një tender të ri — si dhe tenderin për rikonstruksionin e fushës së futbollit në fshatin Çegrane: në tender një stadium futbolli, në terren një livadh me bar të tharë.

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