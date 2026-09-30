Prokuroria mbylli provat në gjyqin për tragjedinë e “Puls”-it: 49 seanca dhe 1.390 prova — mbrojtja nis më 1 tetor me 244 dëshmitarë
Prokuroria Publike ka përfunduar paraqitjen e provave në procesin gjyqësor për zjarrin tragjik në diskotekën “Puls” në Koçan, që më 16 mars 2025 u mori jetën 63 personave dhe plagosi mbi 200 të tjerë, siç njofton portali Fokus duke iu referuar brifingut të Gjykatës Themelore Penale Shkup të mbajtur më 30 shtator 2026.
Sipas gjykatës, deri tani janë mbajtur 49 seanca (40 prej tyre këtë vit) dhe asnjë seancë nuk është shtyrë që nga fillimi i gjyqit; 15 seanca të tjera janë caktuar deri në fund të vitit 2026. Prokuroria i ka paraqitur provat e saj më 14 shtator — gjithsej 1.390 prova materiale — ndërkohë që janë dëgjuar 45 dëshmitarë dhe 5 ekspertë.
Faza e provave të mbrojtjes nis më 1 tetor, ndërsa mbrojtja ka propozuar dëgjimin e 244 dëshmitarëve. Në krye të gjyqit është gjykatësja Dijana Gruevska-Ilievska, kurse prokuroria përfaqësohet nga një ekip prej 15 prokurorësh publikë.
Një moment kyç është edhe paraburgimi i të akuzuarit të parë, Dejan Jovanov, i njohur si “Gazda Deko”: sipas brifingut, ai skadon ligjërisht më 3 tetor. Mbrojtja ka njoftuar se do të ofrojë garanci pronësore prej gati 200 mijë eurosh (jo e detyrueshme), por gjykata nuk mund të vendosë pa mendimin e Prokurorisë Publike, i cili deri në momentin e brifingut ende nuk ishte kthyer.
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