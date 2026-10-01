Infineon hap fabrikën e re në Tajlandë me investim mbi 100 milionë euro
Fabrika e re "backend" e gjigantit gjerman të çipave do të hapet me deri në 30,000 m² hapësirë cleanroom dhe mund të zgjerohet deri në 150,000 m²; Tajlanda synon 18 miliardë dollarë investime në gjysmëpërçues deri në 2030.
Prodhuesi gjerman i çipave Infineon Technologies hapi të enjten një fabrikë të re në Tajlandë, pranë Bangkok-ut, siç njofton Reuters, në një kohë kur vendi po përpiqet të tërheqë investime në industrinë e gjysmëpërçuesve mes konkurrencës rajonale.
Fabrika e re është një sit prodhimi “backend” — ku çipat përpunohen dhe testohen si gjysmëpërçues të përfunduar — me investim fillestar mbi 100 milionë euro (113.57 milionë dollarë), sipas kompanisë. Siti do të hapet me deri në 30,000 metra katrorë hapësirë “cleanroom” dhe mund të zgjerohet deri në 150,000 metra katrorë, tha drejtori operativ i Infineon, Alexander Gorski, i cituar nga Reuters.
“Është një investim strategjik afatgjatë”, tha Gorski, duke përmendur afërsinë e Tajlandës me tregjet kyçe si Kina. “Jemi të përgatitur mirë për rritje të fortë në të ardhmen.” Kompania ka 13 site prodhimi në SHBA, Evropë, Kinë dhe Azinë Juglindore dhe, sipas Reuters, mund të dyfishojë të ardhurat me kapacitetin ekzistues të cleanroom-ave.
Zgjerimi në Tajlandë është pjesë e përpjekjeve të Infineon për “dual sourcing”: “Nëse diçka shkon keq në fabrikën në Malajzi, mund t’u shërbejmë klientëve përmes fabrikës në Tajlandë”, shtoi Gorski për Reuters. Tajlanda nga ana e saj synon të tërheqë 18 miliardë dollarë investime në gjysmëpërçues deri në 2030, duke u fokusuar te fotonika, elektronika e fuqisë dhe sensorët, tha sekretari i përgjithshëm i Bordit të Investimeve, Narit Therdsteerasukdi.
Mes 2023 dhe korrikut 2026, Tajlanda ka tërhequr 910 miliardë baht (27.12 miliardë dollarë) investime në gjysmëpërçues dhe elektronikë të avancuar. Autoritetet tajlandeze synojnë të trajnojnë gati 85,000 punëtorë të kualifikuar dhe mbi 1,700 kërkues shkencorë për sektorin deri në 2030, ndërsa shitjet globale të gjysmëpërçuesve parashikohen të arrijnë 1 trilion dollarë këtë vit dhe të dyfishohen në 2 trilionë deri në 2035, të nxitura nga rritja e qendrave të të dhënave për teknologjitë e inteligjencës artificiale.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.