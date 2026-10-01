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Teknologji

Rritja më e fortë në katër muaj e fabrikave në Korenë e Jugut, e nxitur nga kërkesa për çipa dhe automjete

Sondazhi i S&P Global për muajin shtator tregon PMI-në në 53.9 pikë, ndërsa porositë e reja për eksporte arrijnë ritmin më të shpejtë që nga viti 2011

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Moduli SOCAMM i memories së SK hynix (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0)
Moduli SOCAMM i memories së SK hynix (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Aktiviteti i fabrikave në Korenë e Jugut u rrit në shtator me ritmin më të fortë në katër muaj, ndërkohë që kërkesa për eksporte shënoi rritjen më të shpejtë në 15 vite e gjysmë, kryesisht falë sektorëve të çipave dhe automobilave, siç njofton Reuters bazuar në sondazhin e publikuar të enjten.

Indeksi i menaxherëve të blerjes (PMI), i publikuar nga S&P Global, arriti në 53.9 pikë në shtator, nga 52.3 në gusht — niveli më i lartë që nga maji — dhe mbeti mbi kufirin e 50 pikëve që ndan zgjerimin nga tkurrja për muajin e dhjetë radhazi, raporton Reuters.

Ekonomisti i S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, u shpreh se ‘rritja e porosive të reja dhe e prodhimit arriti nivelin më të lartë për rreth pesë vite e gjysmë, me dëshmi që e lidhin zgjerimin me forcën e kombinuar të sektorëve të gjysmëpërçuesve dhe automobilave’.

Sipas të njëjtit sondazh, prodhimi u rrit me ritmin më të mprehtë që nga marsi i vitit 2021, ndërsa porositë e reja u shtuan me ritmin më të shpejtë që nga shkurti i vitit 2021. Porositë e reja për eksporte shënuan kërcimin më të madh që nga marsi i vitit 2011, me forcë të veçantë në Evropë dhe Azi. Optimizmi i prodhuesve për vitin e ardhshëm u përmirësua në nivelin më të lartë në tetë muaj.

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