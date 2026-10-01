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Ukraina

Sulmet ajrore ruse plagosin dy persona në Kiev dhe Odesë, dëmtohet infrastruktura

· 1 min lexim

Një person u plagos në kryeqytetin ukrainas Kiev dhe një tjetër në qytetin portual të Detit të Zi, Odesë, gjatë sulmeve ajrore ruse, sipas njoftimeve të shërbimit emergjent ukrainas dhe një zyrtari të qytetit të Odesës, siç raporton Reuters.

Njoftimet u publikuan në aplikacionin Telegram të enjten. Në Odesë, sulmet dëmtuan infrastrukturën, megjithëse nuk u dhanë detaje të mëtejshme për shkallën e dëmeve apo objektet e goditura.

Serhiy Lysak, kreu i administratës së qytetit të Odesës, tha në Telegram se Rusia e sulmon vazhdimisht qytetin portual me qëllim parandalimin e Ukrainës që të sigurojë të ardhura nga eksportet, pa dhënë detaje shtesë.

Sulmi i ri vjen vetëm një ditë pas ofensivës masive ruse me rreth 190 dronë dhe raketa balistike kundër rrjetit energjetik të Ukrainës, e cila shkaktoi viktima në Kiev dhe e mbajti kryeqytetin nën alarmin ajror për gati 21 orë.

Ukraina po përballet me një intensifikim të sulmeve ajrore ruse ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike, ndërsa lufta ka hyrë në vitin e saj të pestë.

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