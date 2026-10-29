Inflacioni PCE në SHBA u përshpejtua në 3,6% në shtator, shpenzimet e konsumatorëve u rritën 0,5%
Indeksi i çmimeve të shpenzimeve personale të konsumit (PCE) u rrit 0,5% në shtator dhe 3,6% në bazë vjetore, duke forcuar pritjet se Rezerva Federale do ta rrisë normën e interesit në dhjetor.
Inflacioni në Shtetet e Bashkuara u përshpejtua në shtator, siç njofton Reuters. Indeksi i çmimeve të shpenzimeve personale të konsumit (PCE) u ngjit 0,5% muajin e kaluar, pas një rritjeje prej 0,3% në gusht, njoftoi të enjten Byroja e Analizave Ekonomike (BEA) e Departamentit të Tregtisë. Rritja ishte në përputhje me pritjet e ekonomistëve, ndërsa në 12 muajt deri në shtator inflacioni PCE përparoi 3,6%, pas 3,4% në gusht.
Duke përjashtuar ushqimin dhe energjinë e paqëndrueshme, indeksi bazë PCE u rrit 0,3% në muaj, ndërsa gushti u rishikua lart në 0,3% nga 0,2%. Në bazë vjetore, inflacioni bazë PCE u rrit 3,1%, pas 3,0% në gusht. Të dhënat u përfshinë në raportin paraprak të PBB-së për tremujorin e tretë, që tregoi një rritje prej 3,4% në bazë vjetore.
Banka qendrore ndjek masat PCE për objektivin e saj të inflacionit prej 2%. Rezerva Federale të mërkurën e la normën bazë të interesit në intervalin 3,75%-4,00%, duke pranuar se inflacioni “mbetet i lartë”. Kryetari i Fed-it, Kevin Warsh, tha se çmimet e energjisë dhe ato të lidhura me të janë rritur sërish javët e fundit dhe se detyra e Fed-it është të sigurojë që ndryshimet relative të çmimeve në disa sektorë të mos përhapen në gjithë ekonominë dhe që pritjet e inflacionit të mbeten të ankoruara.
Tregjet financiare çmonin rreth 84,6% gjasa për një rritje të normës së interesit në dhjetor, sipas mjetit FedWatch të CME-së. Pritjet u forcuan pas të dhënave të shtatorit, të cilat treguan se presioni i çmimeve mbetet mbi objektivin e bankës qendrore.
Shpenzimet e konsumatorëve, që përbëjnë më shumë se dy të tretat e aktivitetit ekonomik amerikan, u rritën 0,5% muajin e kaluar, pas një rritjeje prej 0,9% në gusht. Të rregulluara për inflacionin, ato mbetën të pandryshuara muajin e kaluar, ndërsa në tremujorin korrik-shtator u rritën me një ritëm prej 3,8%.
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