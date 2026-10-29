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Amerika

Wall Street hapet në rënie të enjten, Nasdaq bie 1,31% ndërsa rezultatet e Alphabet ringjallin frikën për kostot e AI-së

Aksionet amerikane u hapën më poshtë të enjten, pasi rezultatet e Alphabet ringjallën shqetësimet për kostot në rritje të inteligjencës artificiale, ndërsa investitorët vlerësonin të dhënat e reja të inflacionit pas vendimit të Fed-it për të mbajtur normat të pandryshuara.

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Aksionet amerikane u hapën në rënie të enjten, pasi rezultatet e Alphabet ringjallën shqetësimet për kostot e larta të inteligjencës artificiale, siç njofton Reuters.

Në hapje, indeksi Dow Jones Industrial Average ra 389,0 pikë, ose 0,74%, në 52.086,13. Indeksi S&P 500 ra 44,4 pikë, ose 0,57%, në 7.699,61, ndërsa indeksi Nasdaq Composite ra 348,0 pikë, ose 1,31%, në 26.201,82.

Investitorët po vlerësonin njëkohësisht të dhënat e freskëta të inflacionit, indeksin PCE të shtatorit, pas vendimit të Rezervës Federale të mërkurën për të mbajtur normat e interesit të pandryshuara.

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