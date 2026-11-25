Inspektorati i Gjuhëve ngre procedurë kundërvajtëse ndaj Komunës së Butelit dhe Qytetit të Shkupit
Procedura lidhet me mosrespektimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve në mbishkrimet e parkut "Oaza" në Butel dhe përfshin edhe personat përgjegjës
Inspektorati i Gjuhëve ka ngritur procedurë kundërvajtëse ndaj Komunës së Butelit dhe Qytetit të Shkupit, siç njofton Alsat.
Sipas Alsat, procedura përfshin edhe personat përgjegjës dhe lidhet me mosrespektimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve në mbishkrimet e parkut “Oaza” në Butel.
Çështja e mbishkrimeve të parkut “Oaza” u bë temë ditët e fundit: një ditë më parë, qytetarët vendosën vetë mbishkrimin në gjuhën shqipe në hyrje të parkut, pas reagimeve për mungesën e tij.
Në hyrjen e parkut, mbishkrimi “Oaza e Butelit — Komuna e Butelit, Qyteti i Shkupit” qëndron tashmë përkrah atij në maqedonisht.
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