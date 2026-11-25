VLEN nuk do zgjedhje të parakohshme, Mickoski: Nuk ka kushte nga opozita për zgjedhje
Koalicioni VLEN thotë se është i interesuar për zgjidhje e jo për zgjedhje, ndërsa kryeministri Hristijan Mickoski deklaron se nuk ka informata që opozita kushtëzon mbështetjen e ligjeve me datë për zgjedhje të parakohshme.
Koalicioni VLEN nuk kërkon zgjedhje të parakohshme parlamentare. Sipas këtij koalicioni, siç njofton Alsat, përparësi duhet të ketë realizimi i programit dhe i premtimeve të dhëna qytetarëve, ndërsa ata që kanë premtuar zgjedhje çdo tre muaj që nga formimi i kësaj Qeverie, sipas bashkëkryetarit Izet Mexhiti, duhet të arsyetohen para trupit të tyre votues.
“Jemi të interesuar për zgjidhje dhe jo zgjedhje. Qytetarëve nuk ju duhen zgjedhje kur ka një shumicë absolute në Kuvend, kemi programin para nesh, detyrat dhe premtimet që duhet t’i realizojmë”, deklaroi Izet Mexhiti, bashkëkryetar i VLEN-it.
Edhe kryeministri Hristijan Mickoski mohoi se opozita ka vendosur kushte për datën e zgjedhjeve. “Nuk kam informata se opozita kërkon datë për zgjedhje të parakohshme si parakusht për mbështetjen e ligjeve”, tha Mickoski.
Prej disa muajsh në opinion përmenden data të ndryshme për zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat sipas eksponentëve të opozitës duhet të mbahen në prill, qershor ose më së voni në shtator. Mickoski ditë më parë deklaroi se zgjedhjet parlamentare do të mbahen në prill të vitit 2028, ndërsa në fund të dhjetorit 2027 do të formohet Qeveria teknike, e fundit e këtij formati, siç njofton Alsat.
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