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Politika

Integrimi në BE, ministri Hoxha nga Vjena: Përparimi i Shqipërisë bazohet në merita

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Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj procesit të integrimit evropian përmes reformave strukturore dhe rezultateve konkrete, ndërsa procesi i zgjerimit duhet të mbetet i besueshëm dhe i bazuar në merita individuale.

Kjo ishte kryefjala e mesazhit që Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, përcolli gjatë pjesëmarrjes së tij në takimin e nivelit të lartë të ministrave për çështjet evropiane, të zhvilluar në Vjenë.

Përqendrimi te bashkëpunimi rajonal dhe integrimi gradual

Takimi u organizua nga Ministrja Federale e Austrisë për Evropën, Integrimin dhe Familjen, Claudia Bauer. Në qendër të diskutimeve midis përfaqësuesve të vendeve të formatit Slavkov (Austria, Çekia dhe Sllovakia) dhe krerëve të diplomacisë nga Ballkani Perëndimor ishte ecuria e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, si dhe gjetja e mekanizmave për forcimin e bashkëpunimit me vendet kandidate.

Gjatë fjalës së tij, Ministri Hoxha nënvizoi se është e rëndësishme që përfitimet nga procesi i integrimit të jenë të prekshme për qytetarët në çdo etapë të tij. Ai bëri thirrje për një komunikim më të qartë dhe më bindës publik mbi hapat e anëtarësimit, me synim afrimin e BE-së me qytetarët dhe sqarimin e mundësive konkrete që kjo rrugë sjell.

“Zgjerimi duhet të mbetet një proces i besueshëm, i bazuar në merita dhe me përfitime të prekshme për qytetarët në çdo fazë të tij,” deklaroi Hoxha.

Rinia dhe pjesëmarrja në institucionet e BE-së

Një vëmendje e veçantë gjatë fjalës së ministrit iu kushtua brezit të ri. Hoxha theksoi nevojën që rinia të ndjejë përkatësinë në familjen evropiane që përpara momentit zyrtar të anëtarësimit.

Për ta bërë këtë të mundur, ai kërkoi që vendet kandidate të përfshihen gradualisht në punën e institucioneve të BE-së. Sipas tij, kjo përfshirje e hershme do t’i përgatiste shtetet për të dhënë një kontribut efektiv që nga dita e parë e anëtarësimit të tyre të plotë.

Investim në paqen dhe sigurinë e Evropës

Duke analizuar sfidat aktuale strategjike dhe gjeopolitike me të cilat përballet kontinenti, Ministri i Jashtëm theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk është thjesht një zgjedhje politike, por një domosdoshmëri për stabilitetin rajonal dhe evropian.

“Është një imperativ gjeopolitik dhe një investim thelbësor në paqen, sigurinë, stabilitetin, konkurrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e Evropës,” tha ai.

Në përmbyllje të fjalës së tij, Ministri Hoxha rikonfirmoi vullnetin e Shqipërisë për të vijuar me ritëm të lartë reformat e nevojshme.

“Ne do të vazhdojmë të sjellim rezultate, të përparojmë mbi bazën e meritave dhe të bashkëpunojmë ngushtë me partnerët tanë drejt një Evrope më të fortë, më të bashkuar dhe më të sigurt,” përfundoi Ministri Hoxha.

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