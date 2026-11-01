Irani shpall Marinën Mbretërore dhe Forcën Ajrore britanike organizata terroriste
Ministria e Jashtme e Iranit shpalli edhe shërbimin sekret MI6 grup armiqësor, në kundërpërgjigje ndaj vendimit të Londrës për ta përfshirë Gardën Revolucionare iraniane në listën e kërcënimeve shtetërore.
Irani shpalli të dielën Marinën Mbretërore dhe Forcën Ajrore Mbretërore të Britanisë organizata terroriste, ndërsa shërbimin e inteligjencës së jashtme MI6 e shpalli grup armiqësor, siç njofton Al Jazeera.
Sipas Ministrisë së Jashtme iraniane, masat u morën në bazë të një rezolute të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, në përgjigje të veprimeve të Londrës gjatë vitit të fundit. Teherani përmendi pjesëmarrjen britanike në luftën amerikano-izraelite kundër Iranit dhe vendimin e Britanisë për ta listuar Gardën Revolucionare Islamike (IRGC) nën ligjin e ri për kërcënimet shtetërore.
Edhe sipas raportimit të Tasnim, ministria dënoi atë që e quajti masa armiqësore dhe të paligjshme të qeverisë britanike kundër Teheranit dhe njoftoi masat reciproke ndaj shërbimit sekret, marinës dhe forcës ajrore britanike.
Britania e përfshiu IRGC-në në listën e saj në korrik, në bazë të ligjit të ri për organet e shteteve të huaja që konsiderohen kërcënim për sigurinë kombëtare; siç njofton Al Jazeera, mbështetja ose ndihma për IRGC-në në Britani mund të dënohet deri me 14 vjet burg.
Vendimi i Teheranit shënon një tjetër përshkallëzim diplomatik mes Iranit dhe Britanisë, në një kohë kur lufta amerikano-izraelite kundër Iranit vazhdon dhe përpjekjet ndërmjetësuese për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit nuk kanë dhënë ende një marrëveshje.
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