Dy sulme ajrore godasin një objekt nafte në Bajil të Hodeidah-s, të paktën tre civilë të plagosur
Televizioni Al Masirah, i lidhur me Huthi-t, raportoi se koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kreu dy goditje ndaj një objekti nafte në distriktin Bajil, në perëndim të provincës së Hodeidah-s; koalicioni nuk ka komentuar ende.
Dy sulme ajrore kanë goditur një objekt nafte në distriktin Bajil, në provincën perëndimore të Hodeidah-s në Jemen, siç njofton Al Jazeera duke cituar televizionin Al Masirah, të lidhur me lëvizjen Huthi. Sipas këtij raportimi, goditjet u kryen nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili lufton kundër Huthi-ve në Jemen.
Të paktën tre civilë u plagosën nga sulmet, sipas të njëjtit raportim të përcjellë nga Al Jazeera. Deri në momentin e publikimit të përditësimit, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nuk kishte bërë asnjë koment për pretendimin, dhe nuk janë raportuar ende detaje për shkallën e dëmeve në objektin e naftës.
Bajil ndodhet në provincën e Hodeidah-s, në bregun e Detit të Kuq, një zonë ku luftimet janë intensifikuar muajt e fundit. Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kanë marrë që nga shtatori territore strategjike përgjatë bregut të Detit të Kuq, ndërsa forcat e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht, të mbështetura nga Arabia Saudite, kanë nisur një kundërofensivë.
Përplasja në Jemen është pjesë e konfliktit më të gjerë rajonal të lidhur me luftën SHBA–Iran, ku Huthi-t kanë sulmuar edhe objektiva dhe infrastrukturë energjetike në Arabinë Saudite. Sulmet e reja ndaj infrastrukturës së naftës në Hodeidah rrisin shqetësimin për furnizimin energjetik dhe për sigurinë e lundrimit në Detin e Kuq.
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