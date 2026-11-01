Trump: Irani do të bëjë marrëveshje, bisedimet po shkojnë mirë — nuk kemi ngut
Presidenti amerikan, duke folur me gazetarët në festën e Halloween-it në Florida, tha se negociatat me ndërmjetësimin e Katarit po ecin mirë, por kërcënoi sërish goditjen e objektit bërthamor në Pick Axe Mountain dhe refuzoi të përgjigjet nëse do të urdhërojë sulme të reja ndaj Iranit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se Irani dëshiron të arrijë një marrëveshje dhe se bisedimet po ecin mirë, siç njofton Al Jazeera nga raportimi i drejtpërdrejtë i zhvillimeve të luftës. Duke folur me gazetarët gjatë festës së Halloween-it në Florida, Trump tha se Teherani kërkon marrëveshje, por shtoi se iranianët, sipas tij, nuk janë shumë të besueshëm, sepse bëjnë marrëveshje dhe pastaj tërhiqen prej tyre.
I pyetur për afatin e bisedimeve me ndërmjetësimin e Katarit, presidenti amerikan u përgjigj se Uashingtoni nuk ka shumë ngut. Ai përsëriti pretendimin se Shtetet e Bashkuara kanë shkatërruar marinën, forcën ajrore dhe kapacitetet prodhuese të Iranit.
Trump kërcënoi sërish se SHBA-ja mund të godasë Pick Axe Mountain, objektin që Uashingtoni pretendon se strehon një qendër bërthamore iraniane, duke thënë se kjo mund të bëhet shumë shpejt. Deklarata vjen ndërsa ndërmjetësit katarianë vazhdojnë konsultimet me Teheranin për planin e hapjes së Ngushticës së Hormuzit.
Ndërkohë, i pyetur nëse do të urdhërojë sulme të reja ndaj Iranit, Trump e quajti pyetjen marrëzi dhe refuzoi të përgjigjet, duke thënë se edhe sikur ta kishte vendosur, nuk do ta tregonte. Qëndrimi i tij lë të hapur si rrugën diplomatike, ashtu edhe mundësinë e një rifillimi të sulmeve.
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