Kryeministri i Katarit në telefonatë me Trump-in: lundrimi në Ngushticën e Hormuzit duhet garantuar
Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, i cili mban edhe postin e ministrit të Jashtëm, ka theksuar rëndësinë e garantimit të lundrimit në Ngushticën e Hormuzit gjatë një bisede telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, siç njofton Al Jazeera në raportimin e saj të drejtpërdrejtë të zhvillimeve të luftës.
Sipas raportimit, telefonata mes dy liderëve ka prekur edhe zhvillimet më të fundit rajonale. Në qendër të bisedës kanë qenë përpjekjet për konsolidimin e armëpushimit në Rripin e Gazës, si dhe zhvillimet në Liban, krahas çështjes së lundrimit në ngushticën strategjike përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e eksporteve botërore të naftës.
Katari po luan rolin kryesor të ndërmjetësit mes Uashingtonit dhe Teheranit. Ditët e fundit, ndërmjetësit katarianë kanë zhvilluar takime të gjata në Teheran dhe në Doha me zyrtarët iranianë, ndërsa ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, ka deklaruar se plani për rihapjen e Hormuzit mund të zbatohet brenda dy ditësh, nëse Shtetet e Bashkuara plotësojnë kushtet e Iranit.
Telefonata e kryeministrit katarian me presidentin amerikan vjen në një moment kur fati i ngushticës mbetet pika qendrore e përballjes mes SHBA-së dhe Iranit: Uashingtoni mban bllokadën detare ndaj porteve iraniane, ndërsa Teherani këmbëngul në kushtet e tij për rihapjen e plotë të lundrimit. Deri tani nuk ka asnjë njoftim për një marrëveshje mes palëve.
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