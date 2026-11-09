Ish-shef në ushtrinë izraelite, humbi djalin në luftën në Gaza! Kush është Gadi Eisenkot?
Ish-shef në ushtrinë izraelite, humbi djalin në luftën në Gaza! Kush është Gadi Eisenkot?
Ish-shefi i ushtrisë izraelite Gadi Eisenkot ka rrugën më të qartë drejt pushtetit, nëse arrin të bashkojë forcat me partitë e drejtuara nga arabët, megjithatë, realizimi i kësaj mund të rezultojë i vështirë.
Kjo është një sfidë e madhe për një njeri që nuk e ka provuar veten sa duhet në traditën e vështirë izraelite të krijimit të koalicioneve.
66-vjeçari vjen nga një familje e klasës punëtore. Ai u rrit nga emigrantë hebrenj marokenë. Ai i kaloi katër dekada në ushtrinë izraelite, ndërsa anglishten e flet me vështirësi.
Pas sulmeve të Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023, Eisenkot mori rolin e vëzhguesit në kabinetin e luftës të Netanyahut. Atë ditë, militantët vranë 1.200 njerëz dhe morën peng 251 të tjerë. Më pas, Izraeli nisi një luftë në Gaza, e cila ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 74 000 palestinezëve.
Në qershor të vitit 2024, Eisenkot u largua nga kabineti i luftës, duke ndjekur shembullin e një kolegu; në letrën e tij të dorëheqjes, ai shkroi se Netanyahu po lejonte politikën të ndikonte në vendimmarrje, gjë që dëmtonte aftësinë e Izraelit për të arritur qëllimet e tij të luftës.
Djali i Eisenkotit dhe dy nipërit, të cilët ishin dërguar në vijën e frontit, humbën gjithashtu jetën gjatë luftimeve në Gaza.
Këto humbje personale e forcuan pozitën e Eisenkotit në sytë e izraelitëve dhe i dhanë atij besueshmëri, si dikush që, pasi kishte paguar çmimin më të lartë, nuk do t’i sakrifikonte ushtarët pa nevojë.
Ashtu si pothuajse të gjithë politikanët e tjerë në Izrael, Eisenkot i ka mbështetur operacionet ushtarake izraelite në Gaza, Liban dhe Iran.
Ai është shprehur se dëshiron të ulë tensionet me palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar nga Izraeli dhe të ndjekë planin e presidentit amerikan Donald Trump për Gazën.
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