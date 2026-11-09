Rebelët Huthi nisin sulme të reja, goditet kulla Aramco në Riad
Kulla Aramco, një rrokaqiell në lagjen qendrore financiare të kryeqytetit të Arabisë Saudite, është goditur nga një sulm ajror.
Një deklaratë e lëshuar nëpërmjet agjencisë së lajmeve Saba të kontrolluar nga Houthi-t konfirmoi se grupi kishte synuar zonën e biznesit të Riadit, pa e përmendur Kullën Aramco me emër.
Ministria saudite e energjisë tha se kulla kishte pësuar vetëm “dëme të vogla” dhe askush nuk ishte vrarë ose plagosur.
Pamjet tregojnë dëme më të gjera në ndërtesë, me të paktën një kat që duket se është goditur keq nga një sulm me raketa ose dron. Dritaret në më shumë se një kat duket se janë thyer nga goditja.
Huthët thanë gjithashtu se aeroporti i Riadit dhe objektet e magazinimit të naftës Aramco u shënjestruan në sulme të ndara. Arabia Saudite tha se mbrojtja e saj ajrore kishte kapur dhe shkatërruar disa raketa.
Sulmet ishin të fundit të pretenduara nga grupi i armatosur me bazë në Jemen kundër objektivave thellë brenda Arabisë Saudite, të cilat fuqia e Gjirit ka luftuar për t’i përmbajtur në muajt e fundit.
Kjo ndodhi një ditë pasi rebelët Huthi akuzuan një koalicion të udhëhequr nga Arabia Saudite për vrasjen e të paktën 33 personave , përfshirë gra dhe fëmijë, në një sulm ajror në Jemen.
Pamjet e transmetuara nga kanali televiziv i drejtuar nga Huthitë, Al Masirah, treguan ekipet e shpëtimit duke nxjerrë trupa nga rrënojat e disa ndërtesave në al-Shariyah, një qytet në lindje të kryeqytetit, Sanaa.
Saba tha se 39 persona ishin plagosur në sulm. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ka luftuar kundër Huthëve për më shumë se një dekadë në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, e cila ka humbur kontrollin e një pjese të madhe të vendit nga grupi rebel.
Edhe pse konflikti kishte qenë kryesisht i fjetur vitet e fundit, luftimet janë intensifikuar pas shpërthimit të luftës në Iran.
Huthët thanë se po hakmerreshin për atë që e kanë quajtur bllokadë saudite të territorit të tyre, si dhe për një sulm ajror në aeroportin e Sanaas që Arabia Saudite tha se kishte qenë për të parandaluar uljen e një avioni iranian atje.
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