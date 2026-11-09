Mrekulli në Kaliforni, peshkatarët shpëtojnë pianistin e anijes turistike pas 9 orësh në Oqeanin Paqësor
Një pianist i një anijeje turistike u gjet duke notuar në ujë rreth 32 km larg bregut të Kalifornisë, pasi ra në det, sipas raportimeve të mediave amerikane.
Dy peshkatarë zbuluan punonjësin e Royal Caribbean pranë Ishullit Catalina të premten dhe zyrtarët besojnë se ai mund të ketë qenë në Oqeanin Paqësor për nëntë orë, sipas CBS News.
“Unë i thashë, Po, është një qenie njerëzore. Ndalojeni varkën; le t’i fusim të gjithë litarët tanë në bord”, citohet të ketë thënë Grant Garrett, duke kujtuar momentin kur ai dhe Sean Norton e panë.
Burri, i cili ende nuk është identifikuar, u dërgua në spital në një gjendje të qëndrueshme, tha Roja Bregdetare Amerikane për BBC-në, duke shtuar se po hetonte incidentin.
Peshkatarët thonë se burri e identifikoi veten si pianist në një anije turistike me 14 kuverta të quajtur Ovation of the Seas.
“E vetmja gjë që më tha ishte: ‘Faleminderit. Mendova se do të vdisja’”, tha Norton.
Roja Bregdetare tha në një deklaratë se kishte marrë një raport nga “një Samaritan i Mirë i cili nxori një individ të vetëdijshëm nga uji”.
Personi iu dorëzua Rojeve të Lifeguards të Newport Beach, të cilët konfirmuan se ai ishte punonjës i anijes turistike Ovation of the Seas, tha ajo.
Zyrtarët e rojeve të plazhit besojnë se ai mund të ketë rënë në det rreth orës 02:30, rreth nëntë orë para se të zbulohej.
“Ishte afërsisht 15 deri në 20 milje në det të hapur, pothuajse në mes të oqeanit”, tha Shefi i Batalionit të Rojeve të Lifeguard të Newport Beach, Adam Yacenda.
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