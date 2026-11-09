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Europa

Raporti i BE-së: Një rrjet i fshehtë rus shfrytëzoi trazirat franceze në mediat sociale

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Një rrjet i fshehtë rus u përpoq të shfrytëzonte trazirat e muajit të kaluar në Francë duke përdorur mediat sociale për të fajësuar emigracionin e pakontrolluar për trazirat dhe për ta portretizuar qeverinë sikur ka humbur kontrollin, sipas një vlerësimi të brendshëm të BE-së.

Një vlerësim i brendshëm i veçantë, i përpiluar nga ministria e jashtme e Francës, zbuloi se llogaritë e mediave sociale të lidhura me Izraelin dhe me lëvizjen amerikane MAGA gjithashtu nxitën “narrativa armiqësore” rreth trazirave, duke i lidhur ato me islamizmin radikal dhe migracionin.

Të marra së bashku, vlerësimet ofrojnë një pasqyrë se si aktorët e jashtëm janë përpjekur të përdorin trazirat e brendshme të Francës për qëllimet e tyre politike, sipas analizës nga specialistët evropianë të dezinformimit.

Analiza e Bashkimit Evropian zbuloi se një rrjet i fshehtë rus i njohur si “Operacioni Mbingarkimi” përhapte video duke u imituar si media perëndimore për të synuar audiencën franceze, disa prej të cilave pretendonin në mënyrë të rreme se emigrantët kishin përdhunuar protestues ose se sulmet terroriste ishin të afërta.

Në gusht, zëdhënësja e ministrisë, Maria Zakharova, hodhi poshtë akuzat nga një agjenci shtetërore franceze mbikëqyrëse për përhapjen e dezinformatave në lidhje me zgjedhjet e Francës të vitit 2027 dhe tha se ato “nuk do të jenë shpikja e fundit që autoritetet do të përdorin për të manipuluar opinionin publik”.

Trazirat shpërthyen në qytete anembanë Francës muajin e kaluar, ndërsa demonstratat kundër rritjes së kostove të jetesës dhe rënies së shërbimeve publike dolën jashtë kontrollit, duke shënuar një nga dhunat më të këqija që vendi ka parë prej dekadash.

Analiza e BE-së, e cila mbulon periudhën nga 7 deri më 21 tetor, zbuloi se Rusia kërkoi ta “paraqiste udhëheqjen franceze si të dobët dhe gjithnjë e më autoritare”.

“Ngjarje të tilla ofrojnë mundësi për të minuar qeveritë kombëtare, për të nxitur frikën dhe përçarjen dhe për të formësuar perceptimet publike përpara zgjedhjeve”, thuhet në dokumentin me qarkullim të kufizuar të BE-së, të përgatitur nga ekspertë të dezinformimit në shërbimin diplomatik të bllokut.

Nuk gjeti prova që Moska ose aktorë të tjerë kishin nxitur ose përshkallëzuar protestat, duke e përshkruar aktivitetin si “shfrytëzim oportunist të trazirave”.

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