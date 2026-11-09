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Europa

Roja bregdetare greke: 12 emigrantë të vdekur u gjetën në një varkë pranë Kretës, shpëtohen 18 të tjerë

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Autoritetet greke kanë njoftuar se kanë nxjerrë trupat e 12 emigrantëve të vdekur nga një anije që lundronte pranë ishullit të Kretës herët të hënën. Nuk ishte menjëherë e qartë se si vdiqën emigrantët.

Roja bregdetare shpëtoi 18 persona të tjerë nga varka rreth 15 milje detare larg portit të Kaloi Limenes dhe dhjetëra të tjerë në dy incidente të tjera jashtë Kretës, tha një zyrtar i rojes bregdetare, duke shtuar se të gjithë do të nxirren në breg.

Greqia, për vite me radhë një portë hyrëse e preferuar për në Evropë për emigrantët dhe refugjatët nga Lindja e Mesme, Afrika dhe Azia, ishte në vijën e parë të krizës së migracionit në Evropë në vitet 2015-2016 dhe gati 1 milion njerëz zbarkuan në ishujt e saj, kryesisht nga Turqia.

Numri i përgjithshëm i mbërritjeve të emigrantëve ka rënë që atëherë, pasi Athina ka forcuar patrullat detare dhe kufitare, por mbërritjet detare nga Libia verilindore e emigrantëve që përpiqen të kalojnë në Evropë përmes Kretës janë rritur ndjeshëm.

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