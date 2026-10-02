“Isha i frikësuar”- Pësoi hemorragji në tru, Alex Ferguson rrëfen momentet e tmerrit: Nuk mund të flisja dot, gruaja qa
Sir Alex Ferguson ka rrëfyer emocionet dhe frikën që përjetoi gjatë rikthimit të tij në Old Trafford, pasi pësoi një hemorragji në tru që për pak i kushtoi jetën.
Legjenda e Manchester United, tashmë 84 vjeç, pësoi hemorragji cerebrale në vitin 2018 dhe kaloi një periudhë të gjatë rikuperimi. Në atë kohë, gjendja e tij ishte kritike dhe, sipas raportimeve të bëra më herët, shanset për mbijetesë ishin vlerësuar shumë të ulëta.
Megjithatë, Ferguson u rikthye në Old Trafford në shtator të të njëjtit vit, për ndeshjen ndaj Wolves. Tani, në prag të publikimit të librit të tij të ri Games of My Life, ish-trajneri legjendar ka treguar se rikthimi në stadium nuk ishte aspak i lehtë për të.
“Isha i tmerruar. Do të doja të thosha se isha rehat, por nuk isha. Nuk isha aspak rehat”, rrëfeu Ferguson për BBC Radio 5 Live.
Ai kujtoi momentin kur u prezantua në stadium dhe tifozët e Manchester United e pritën me duartrokitje të gjata.
“Nuk e dija se cili do të ishte reagimi. Shkon atje dhe bëhet njoftimi për trajnerin, pastaj vjen ajo duartrokitje e fuqishme. Ishte një moment që të prekte thellë”, tha ai.
Pranë tij ishte edhe bashkëshortja e tij, e cila, sipas Ferguson, ishte në lot nga emocioni.
“Gruaja ime ishte me mua dhe pothuajse po qante. Ajo u ul dhe tha: ‘Ah, kjo është fantastike. Kjo është e jashtëzakonshme’”.
Ferguson theksoi se mbështetja e tifozëve dhe mënyra se si ata e pritën pas gjithçkaje që kishte kaluar ishte një nga momentet më të veçanta të rikthimit të tij.
Hemorragjia në tru e detyroi Ferguson të përballej me një periudhë të vështirë rehabilitimi. Ai kujton veçanërisht momentin kur humbi aftësinë për të folur.
“Mbaj mend gjithmonë nipin tim që erdhi të më vizitonte. E kisha humbur zërin dhe nuk mund të flisja”, tregoi ai.
Më pas, një terapiste nisi punën me të përmes ushtrimeve të ndryshme. Ferguson duhej të shkruante emra zogjsh, kafshësh dhe lumenjsh, me qëllim që gradualisht të rikthente aftësinë për të folur.
“Dhe në atë mënyrë zëri im u kthye”, rrëfeu ai.
Kur u pyet për frikën që përjetoi gjatë asaj periudhe, Ferguson ishte i drejtpërdrejtë: “Kur nuk mund të flas, duhet të jem i frikësuar. Ishte një moment vërtet i frikshëm.”
Ferguson drejtoi Manchester United për 26 sezone dhe u bë një nga trajnerët më të suksesshëm në historinë e futbollit. Gjatë periudhës së tij në klub, ai fitoi 13 tituj të Premier League, pesë FA Cup dhe dy trofe të Champions League.
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