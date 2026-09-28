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Bota

ITALI – Hiri vullkanik mbulon qiellin, kufizime në aeroportin e Katanias

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Hiri vullkanik

KATANIA, 28 shtator /ATSH-DPA// – Aeroporti i Katanias në Sicili ka zgjatur kufizimet e fluturimeve për shkak të një reje të dendur hiri vullkanik nga mali Etna, i cili prej fundjavës ka shkaktuar probleme në trafikun ajror.

Autoritetet e aeroportit njoftuan se, për shkak të kufizimeve në nisje, të planifikuara të zgjasin deri në mesnatë, kompanitë ajrore po transferojnë pasagjerët drejt aeroporteve të tjera në Sicili, përfshirë Palermon dhe Comison.

Kufizimet e fluturimeve po shkaktojnë vështirësi për turistët që vizitojnë ishullin mesdhetar, ndërsa aktiviteti i Etnës ka sjellë në muajt e fundit disa herë ndërprerje ose kufizime të trafikut ajror në Katania.

Etna konsiderohet vullkani më aktiv në Evropë. Aktualisht, hi po del nga krateri verilindor i vullkanit dhe po zhvendoset drejt jugut nga erërat.

Sipas Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), një re tymi në ngjyrë të kuqërremtë dhe kafe është formuar mbi vullkan, duke arritur në disa momente një lartësi prej rreth 4 kilometrash.

Ekspertët e INGV-së kanë sqaruar se fenomeni nuk tregon për një fazë shpërthyese të menjëhershme.

Sipas tyre, bëhet fjalë për një dukuri tipike të aktivitetit të vullkanit, që lidhet me një proces të pastrimit të brendësisë së tij.

Vullkanologu Marco Neri e përshkroi procesin në mënyrë figurative si “një fshesë me korrent në të kundërt”.

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