IZRAEL – Gjykata Supreme rrëzon ndalimin e partive arabe në zgjedhje
TEL AVIV, 2 tetor /ATSH – DPA/ – Gjykata Supreme e Izraelit vendosi të premten se partitë arabe mund të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 27 tetorit, duke rrëzuar vendimin e Komitetit Qendror të Zgjedhjeve për t’i përjashtuar nga gara.
Gjykata argumentoi se vendimi i komitetit nuk përmbushte kërkesat ligjore për ndalimin e pjesëmarrjes së partive në zgjedhje.
Në fund të shtatorit, Komiteti Qendror i Zgjedhjeve votoi 18 pro dhe 5 kundër për përjashtimin e partisë islamiste konservatore Raam, të drejtuar nga Mansour Abbas, si dhe të listës së përbashkët zgjedhore Hadash, Taal dhe Balad.
Kërkesat për ndalimin e partive u mbështetën në akuza se ato kishin shprehur mbështetje për luftën e armatosur kundër Izraelit. Partitë i kundërshtuan akuzat dhe e cilësuan vendimin si “politik, racist dhe antidemokratik”.
Ndërkohë, Komiteti Qendror i Zgjedhjeve nuk votoi për ndalimin e pjesëmarrjes së partisë së djathtë Otzma Yehudit, të drejtuar nga ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir.
Sipas sondazheve të opinionit, as kampi i kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe as ai i kundërshtarëve të tij nuk duket se mund të sigurojë shumicën absolute në zgjedhjet e 27 tetorit.
Në këtë situatë, partia Raam mund të ketë një rol të rëndësishëm në formimin e shumicës parlamentare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.