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Bota

IZRAEL – Gjykata Supreme rrëzon ndalimin e partive arabe në zgjedhje

· 2 min lexim
– Gjykata Supreme

TEL AVIV, 2 tetor /ATSH – DPA/ Gjykata Supreme e Izraelit vendosi të premten se partitë arabe mund të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 27 tetorit, duke rrëzuar vendimin e Komitetit Qendror të Zgjedhjeve për t’i përjashtuar nga gara.

Gjykata argumentoi se vendimi i komitetit nuk përmbushte kërkesat ligjore për ndalimin e pjesëmarrjes së partive në zgjedhje.

Në fund të shtatorit, Komiteti Qendror i Zgjedhjeve votoi 18 pro dhe 5 kundër për përjashtimin e partisë islamiste konservatore Raam, të drejtuar nga Mansour Abbas, si dhe të listës së përbashkët zgjedhore Hadash, Taal dhe Balad.

Kërkesat për ndalimin e partive u mbështetën në akuza se ato kishin shprehur mbështetje për luftën e armatosur kundër Izraelit. Partitë i kundërshtuan akuzat dhe e cilësuan vendimin si “politik, racist dhe antidemokratik”.

Ndërkohë, Komiteti Qendror i Zgjedhjeve nuk votoi për ndalimin e pjesëmarrjes së partisë së djathtë Otzma Yehudit, të drejtuar nga ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir.

Sipas sondazheve të opinionit, as kampi i kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe as ai i kundërshtarëve të tij nuk duket se mund të sigurojë shumicën absolute në zgjedhjet e 27 tetorit.

Në këtë situatë, partia Raam mund të ketë një rol të rëndësishëm në formimin e shumicës parlamentare.

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