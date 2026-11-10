Jonathan Bailey dhe Bill Nighy në rolet kryesore të «Insomniac City»: historia e dashurisë së Bill Hayes dhe Oliver Sacks vjen në kinema
Regjisori Dominic Cooke përshtat kujtimet e vitit 2017 të Bill Hayes; Bailey luan Hayes-in, Nighy neurologun e njohur Oliver Sacks, ndërsa projekti prezantohet te blerësit në American Film Market.
Të hënën, më 9 nëntor, siç njofton Deadline, Jonathan Bailey dhe Bill Nighy do të luajnë rolet kryesore në filmin «Insomniac City» të regjisorit Dominic Cooke. Lajmi u raportua edhe nga Variety. Bailey, 38 vjeç, i nominuar për Emmy, luan shkrimtarin dhe fotografin Bill Hayes, ndërsa Nighy, 76 vjeç, i nominuar për Oscar dhe fitues BAFTA, luan neurologun e njohur Oliver Sacks. Të dy luajnë çiftin e historisë së dashurisë.
Filmi përshtat kujtimet e Hayes-it të vitit 2017 me të njëjtin titull. Hayes mbërrin në Nju Jork nga San Francisko pas një humbjeje shkatërruese, rindërton jetën dhe bie në dashuri si me qytetin, ashtu edhe me Sacks-in; marrëdhënia i transformoi të dy gjatë viteve të fundit të Sacks-it.
Sacks u përshkrua nga The New York Times si “poeti laureat i mjekësisë bashkëkohore”, autor i “The Man Who Mistook His Wife for a Hat” dhe “Awakenings” — ky i fundit u përshtat në filmin e nominuar për Oscar me Robin Williams dhe Robert De Niro.
Skenarin e shkruajnë së bashku Hayes dhe Cooke. Bailey është edhe producent, së bashku me Troy Lum dhe Andrew Mason (Brouhaha Entertainment), Mike Goodridge dhe Gabrielle Tana; producentë ekzekutivë janë Will Clarke, Andy Mason dhe Mike Runagall nëpërmjet Altitude. Altitude mban shitjet botërore dhe do ta prezantojë projektin te blerësit në American Film Market (AFM).
Cooke e përshkroi filmin si një histori të rrallë, thellësisht intime dhe epike në shtrirje, që feston shanset e dyta dhe është edhe një letër dashurie për Nju Jorkun. Ende nuk ka një datë zyrtare premiere.
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