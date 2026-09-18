☀️
Tiranë 26°C · Kthjellët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 94.94 ▼6.84%
ARI 4,436 ▲0.82%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $77,774 ▲ +1.69% ETH $2,490 ▲ +1.82% XRP $1.3257 ▲ +1.9% SOL $105.9600 ▲ +5.92%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 94.94 ▼6.84 % ARI 4,436 ▲0.82 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 94.94 ▼6.84 % ARI 4,436 ▲0.82 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Venecia 2026 mbyllet: Luani i Artë për “Woman Unknown” të May el-Toukhy — dominimi i dokumentarëve dhe mungesa e Hollywood-it Beçiç: Partneriteti me Mejnin, i rëndësishëm për aftësitë mbrojtëse të Malit të Zi — 20 vjet Programi i Partneritetit Shtetëror Protesta sot, Policia thirrje pjesëmarrësve: Tregoni kujdes e maturi, mos hidhni gjësende të forta dhe mos përdorni maska Lojëra fati dhe kanabis në një lokal, arrestohet punonjësi 47-vjeçar në Malësinë e Madhe, në kërkim administratori! “Liria ka emër”- Dy ditë pas vendimit të Hagës, ish-luftëtarët e UÇK zbarkojnë në Durrës, mesazhe mbështetjeje dh
Menu
Sporti

Jo me mua! Mesi nervoz përplaset me presidentin e Mls gjatë ceremonisë së Campeones Cup

· 1 min lexim

Me Campeones Cup, Lionel Messi ka fituar trofeun e radhës në karrierën e tij të pambarimtë. Por gjatë ceremonisë së dhënies së trofeut argjentinasi u bë protagonist i një episodi të papritur.

Messi u përball me presidentin e Mls-së, Don Garber, duke u shfaqur shumë nervoz. Ylli i Inter Miami u pa t’i bërtiste në mënyrë të përsëritur: “Jo me mua!”.

Raporti mes të dyve nuk është aspak i mirë që prej korrikut të vitit të kaluar. Në atë kohë Messi u skualifikua me një ndeshje, pasi vendosi të mos merrte pjesë në All-Star Game të Mls-së, për shkak se donte të ruante gjendjen fizike.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu