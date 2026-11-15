Tiffani Thiessen ka nevojë për zëvendësim të kofshës në moshën 52-vjeçare pas një diagnoze të dhimbshme
Ylli i "Saved by the Bell" rrëfeu në podcast se ka një këputje të labrumit dhe displazi të kofshës, zbuluar pas një opinioni të dytë mjekësor; dhimbja e ka detyruar të ndalojë edhe lojën e pickleball-it me familjen.
Tiffani Thiessen po flet hapur për shëndetin e saj. Aktorja 52-vjeçare e “Saved by the Bell”, gjatë episodit të së martës, më 10 nëntor, të podcastit “Breaking Bread with Tom Papa”, rrëfeu se ka nevojë për një zëvendësim të kofshës, pasi u diagnostikua me një gjendje të dhimbshme, siç njofton Just Jared.
“Duhet të bëj zëvendësimin e kofshës — vërtet”, tha Tiffani. “Isha kërcimtare kur isha e re, gjë që ishte diçka e mirë, dhe kam një këputje të labrumit, ky është një problem që kam. Pastaj, kur mora një opinion të dytë, zbulova se kam displazi të kofshës.” Sipas Cleveland Clinic, të cituar në lajm, displazia e kofshës ndodh kur kockat e nyjës së kofshës nuk përshtaten më siç duhet me njëra-tjetrën.
Aktorja e tha me shaka se, pas opinionit të dytë, është “në thelb një pastor gjerman” — raca e qenve e njohur për këtë problem — dhe shtoi se fleksibiliteti i madh që kishte si fëmijë mund t’i ketë shkaktuar problemin e sotëm. “Kam dëgjuar se zëvendësimet e kofshës nuk janë aq të vështira sa ato të gjurit dhe të shpatullave”, tha ajo.
Dhimbja është bërë aq e fortë sa Tiffani nuk mund të kryejë disa veprime të zakonshme, përfshirë lojën miqësore të pickleball-it me bashkëshortin Brady Smith dhe dy fëmijët e tyre, vajzën Harper, 16 vjeçe, dhe djalin Holt, 11 vjeç. “Nuk kam mundur të luaj javët e fundit, sepse kofsha më ka dhembur shumë”, tha ajo, duke shtuar me humor se djali, që ka më pak se një vit që luan, “ka filluar të më mundë — por unë kam vërtet një kofshë të keqe”. Aktorja luan aktualisht në serialin e ri “Coven Academy”, që u shfaq muajin e kaluar në Disney+ dhe Freeform.
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