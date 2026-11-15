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Aaron Rodgers ribashkohet me vëllanë Jordan pas më shumë se një dekade ndarjeje

Quarterback-u 42-vjeçar publikoi të premten foton e parë me vëllanë e vogël Jordan në stadiumin Acrisure, duke shënuar hapin publik të pajtimit familjar për të cilin merita i njeh bashkëshortes Brittani.

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Aaron Rodgers ribashkohet me vëllanë Jordan pas më shumë se një dekade ndarjeje

Aaron Rodgers dhe vëllai i tij i vogël, Jordan Rodgers, po bëjnë një hap të madh përpara. Pas një ndarjeje që zgjati më shumë se një dekadë, quarterback-u 42-vjeçar i Pittsburgh Steelers publikoi të premten, më 13 nëntor, në Instagram një foto ku pozon me vëllanë e tij, për të treguar se marrëdhëniet mes tyre janë tani shumë më të mira, siç njofton Just Jared.

“Më vjen mirë që të shoh, vëlla i vogël, në elementin tënd sonte në Acrisure Stadium. Jam vërtet krenar për sa shumë ke punuar për të arritur ku je tani”, shkroi Aaron në diciturën e fotos. Edhe Jordan, 38 vjeç, e ndau të njëjtën foto në Instagramin e tij.

Grindja familjare u bë publike në vitin 2016, kur Jordan mori pjesë në sezonin e “The Bachelorette” të JoJo Fletcher, sot bashkëshortja e tij, dhe tha në emision se me Aaron-in “nuk kemi ndonjë marrëdhënie të vërtetë”. Gjatë verës së kaluar, Aaron zbuloi se familja ishte pajtuar: në korrik ai ndau foto me prindërit Ed dhe Darla dhe me vëllanë Luke, nga një javë e kaluar duke u afruar sërish; Jordan nuk ishte në ato foto, por Aaron konfirmoi më vonë në një podcast se edhe me të ishin pajtuar.

Aaron i ka njohur merita bashkëshortes së tij, Brittani, për këtë pajtim. “Bashkëshortja ime meriton shumë merita për këtë, thjesht që më ndihmoi të arrija në pikën ku munda të mendoja për t’i zhvilluar ato biseda; ajo ishte pjesë e madhe e kësaj”, tha ai, duke shtuar se dashuria e pakushtëzuar ndryshon këndvështrimin për të gjitha marrëdhëniet.

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