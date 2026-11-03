John Cena rikthehet në Raw dhe shpall “John Cena Classic” më 14 dhjetor në Orlando, Cody Rhodes i ftuari i parë
John Cena u rikthye në Monday Night Raw më 2 nëntor 2026, në Barclays Center në Brooklyn, për një njoftim të veçantë gjatë Raw-it të fundit para Crown Jewel, sipas raportimeve të Wrestling Inc. dhe Sacnilk për episodin e së hënës.
Gjatë paraqitjes së tij, Cena shpalli se “The John Cena Classic” do të zhvillohet më 14 dhjetor në Walt Disney World në Orlando, Florida.
Ai prezantoi gjithashtu një titull të ri, John Cena Classic Championship, të lidhur me eventin.
Cody Rhodes u emërua si i ftuari i parë i Classic.
Njoftimi ishte një nga momentet kryesore të mbrëmjes, krahas fitores së Ethan Page për titullin Interkontinental dhe sulmit mbyllës të Sami Zayn ndaj Roman Reigns, të trajtuar në një artikull të veçantë në këtë faqe.
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