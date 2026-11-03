Raw trondit para Crown Jewel: Ethan Page kampion i ri Interkontinental, Sami Zayn rrëzon Roman Reigns në mbyllje
WWE Monday Night Raw i së hënës, 2 nëntor 2026, u zhvillua në Barclays Center në Brooklyn, New York, me një nisje të veçantë të hershme në orën 18:00 sipas kohës lindore (ET) në Netflix; ky ishte Raw-i i fundit para Crown Jewel në Arabinë Saudite, të shtunën, 7 nëntor, ku kampioni botëror i peshave të rënda Roman Reigns do të përballet me kampionin e padiskutueshëm të WWE-së Sami Zayn në një ndeshje kampion kundër kampioni për Kampionatin e Crown Jewel për meshkuj, siç raporton Fightful.
Për Kampionatin Interkontinental, Ethan Page mposhti Chad Gable (kampion) me Ego-Plex për t’u bërë kampioni i RI Interkontinental, duke i dhënë fund mbretërimit 92-ditor të Gable; ky është titulli i parë i Page në rosterin kryesor të WWE-së, siç raporton Wrestling Inc. Ndeshja zgjati rreth 19 minuta.
Në ndeshjen me gjashtë femra, The Judgment Day (kampionia botërore e femrave Liv Morgan, Raquel Rodriguez dhe Roxanne Perez) mposhtën kampionen e femrave të WWE-së Chelsea Green, Tiffany Stratton dhe IYO SKY, me Morgan që e mbuloi Green me Oblivion, sipas eWrestling.
Në ndeshjen me gjashtë meshkuj, The Vision (Bron Breakker, Bronson Reed dhe Austin Theory) mposhtën Penta, Je’Von Evans dhe Dragon Lee, siç raporton Fightful.
Në ngjarjen kryesore, Solo Sikoa mposhti Royce Keys me skualifikim pas ndërhyrjes së The 946; pas ndeshjes, The 946 (Keys, Carmelo Hayes, Cruz Montana — i zbuluar si njeriu i maskuar — Bronco Nima, Lucien Price dhe Jaida Parker) shkatërruan The Bloodline, duke e lidhur Jimmy Uso me shtyllën e ringut dhe duke sulmuar Roman Reigns dhe Jey Uso me shkallët metalike, sipas Wrestling Inc.
Në momentin përmbyllës, Sami Zayn u shfaq dhe e goditi Roman Reigns me Helluva Kick, duke e lënë kampionin botëror të peshave të rënda të shtrirë ndërsa Raw doli nga transmetimi, pesë ditë para përballjes së tyre në Crown Jewel, siç raporton eWrestling.
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