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Film

Johnny Depp dhe Alice Cooper në dokumentarin «Unleashed Spirits»: trailer-i i ri para premierës botërore sot në Boston Film Festival

Trailer-i i ri i dokumentarit «Unleashed Spirits: The Rise of the Hollywood Vampires», me regji të Daniel E. Catullo III, u publikua ekskluzivisht nga ComingSoon vetëm pak orë para premierës botërore, sot më 18 shtator 2026, në Boston Film Festival.

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Hollywood Vampires në koncert, Moskë 2018

Hollywood Vampires, supergrupi i rokut i formuar nga Johnny Depp, Alice Cooper dhe Joe Perry i Aerosmith, rikthehen në qendër të vëmendjes me dokumentarin e ri «Unleashed Spirits: The Rise of the Hollywood Vampires». Pak orë para premierës botërore, sajt i ComingSoon publikoi ekskluzivisht trailer-in zyrtar të filmit, i cili rrëfen historinë e bendit që lindi si një homazh për miqtë e humbur të rokut.

Në pamjet e reja, Alice Cooper zbulon origjinën e emrit të grupit: një kamariere u kishte thënë se «ju vini vetëm natën dhe gjithçka që bëni është pije — jeni si një tufë vampirësh». Joe Perry e përshkruan projektin si «bendin përfundimtar të garazhit», ndërsa Depp thotë se është nder për të të luajë krah tyre. Dokumentari përzien intervista të rralla, momente nga skena dhe arkiva, duke ndjekur ngritjen e trios nga një ide mes miqsh në një forcë të vërtetë koncertesh.

Filmi me regji të Daniel E. Catullo III do të ketë premierën botërore sot, më 18 shtator 2026, në Boston Film Festival, me shfaqje në teatrin Boch Center Wang Theatre. Premiera shënon një moment të rëndësishëm për fansat, të cilët prej vitesh presin një rrëfim kinematografik për bendin që bashkoi tre legjenda të muzikës dhe kinemasë.

Hollywood Vampires u formuan fillimisht si një nderim për yjet e rokut të viteve ’70 që u ndanë nga jeta, por shpejt u shndërruan në një grup me albume dhe turne botërore. Dokumentari pritet të sjellë pamje të papublikuara më parë nga prapaskenat dhe turnetë e tyre.

Burimi: ComingSoon

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