Zelensky: Sukseset në fushëbetejë po e forcojnë pozicionin negociues të Ukrainës përpara bisedimeve në Abu Dhabi
Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi të hënën, në fjalimin e tij të mbrëmjes me video, se sukseset e Ukrainës në fushëbetejë dhe humbjet në rritje të Rusisë po e forcojnë pozicionin negociues të Kievit, në prag të bisedimeve trepalëshe të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Abu Dhabi, që hapen të martën — të parat e këtij lloji që nga shkurti dhe me synim t’i japin fund luftës që zgjat prej më shumë se katër vjet e gjysmë, siç njofton Reuters.
Zelensky tha se forcat ukrainase po e forcojnë “në mënyrë të vërtetë pozicionin negociues të Ukrainës” dhe se çdo detyrë e përmbushur plotësisht dhe çdo operacion mbrojtës që sjell rezultate e forcon Ukrainën në negociata.
Sipas Zelenskyt, komandanti i lartë ushtarak i Ukrainës, Mykhailo Drapatyi, paraqiti një raport mbi pozicionet ushtarake ukrainase që nënvizon humbjet e rënda të kohëve të fundit të forcave ruse. Ai tha gjithashtu se sulmet ukrainase me rreze të gjatë kundër objektivave ruse, përfshirë objektet e industrisë së naftës, po funksionojnë.
Zelensky tha se mbrojtësit ukrainas po arrijnë rezultate rekord dhe se Rusia po pëson humbje rekord në front çdo ditë dhe çdo javë. Ai tha se Ukraina po përgjigjet në mënyrë plotësisht të justifikuar, se lufta duhet të përfundojë, se Rusia mund t’i japë fund asaj dhe se është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara ta bindin Rusinë për këtë.
Vija e frontit prej 1.200 km ka mbetur mjaft e palëvizshme për shumë muaj dhe zyrtarët ukrainas thonë se përparimi i ngadaltë i Rusisë drejt perëndimit përmes rajonit lindor të Donetskut është ngadalësuar edhe më shumë. Forcat ruse mbajnë rreth 20% të territorit ukrainas dhe objektivi i deklaruar i Putinit mbetet i gjithë Donbasi, ndërsa komandantët rusë thonë se forcat e tyre vazhdojnë të përparojnë dhe hedhin poshtë sugjerimet për përparim ukrainas.
Shefi i kabinetit të Zelenskyt, Kyrylo Budanov, rrugës për në Abu Dhabi, tha se ruajtja e procesit diplomatik është e rëndësishme dhe se Kievi do të fokusohet te shkëmbimet e të burgosurve dhe çështje të tjera humanitare. Delegacioni i Ukrainës udhëhiqet nga Rustem Umerov, kreu i inteligjencës së jashtme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.