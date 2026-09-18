Disney i kërkon gjykatës të bllokojë FCC-në: Kërcënimet e Trump ndaj gazetarëve janë sulm ndaj lirisë së fjalës
Disney dhe rrjeti televiziv ABC i kanë kërkuar të enjten një gjyqtari federal amerikan të bllokojë Komisionin Federal të Komunikimeve (FCC) nga rishikimi i parakohshëm i licencave të tetë stacioneve televizive që zotëron kompania, duke argumentuar se kërcënimet e presidentit Donald Trump ndaj gazetarëve përbëjnë sulm ndaj lirisë së fjalës.
Kompania gjigante e argëtimit Disney dhe rrjeti i saj televiziv ABC kanë kërkuar të enjten, 17 shtator 2026, nga një gjyqtar federal amerikan që të bllokojë Komisionin Federal të Komunikimeve (FCC) nga rishikimi i parakohshëm i licencave të tetë stacioneve të ABC-së që zotëron Disney. Kërkesa është dorëzuar në gjykatë me argumentin se pas veprimit të komisionit qëndrojnë kërcënimet e vazhdueshme të presidentit Donald Trump ndaj reporterëve dhe rrjeteve televizive.
Në dokumentin e dorëzuar në gjykatë, Disney dhe ABC theksojnë se rishikimi i licencave nuk është një procedurë rutinore mbikëqyrëse, por pasojë e drejtpërdrejtë e fushatës së presidentit kundër mediave kritike ndaj administratës së tij. Sipas kompanisë, kërcënimet e përsëritura të Trump-it ndaj gazetarëve janë arsye e mjaftueshme që gjykata të ndërhyjë dhe të ndalojë veprimin e FCC-së.
Disney dhe ABC akuzojnë kryetarin e FCC-së, Brendan Carr, se po zbaton udhëzimet specifike të presidentit Trump, të cilat sipas tyre “synojnë të frenojnë fjalën kritike ndaj administratës”. Kompania pretendon se një veprim i tillë kërcënon parimin kushtetues të lirisë së fjalës dhe krijon një precedent të rrezikshëm për pavarësinë e mediave në Shtetet e Bashkuara.
Rasti ka ndezur debat të gjerë në SHBA mbi kufijtë mes mbikëqyrjes rregullatore dhe presionit politik ndaj mediave. Mbrojtësit e lirisë së shtypit kanë paralajmëruar se përdorimi i agjencive federale si mjet presioni ndaj rrjeteve televizive rrezikon të ftohë raportimin kritik dhe të dëmtojë besimin e publikut te mediat e pavarura.
Vendimi i gjykatës pritet me interes të madh, pasi do të tregojë nëse pushteti gjyqësor do të lejojë që një agjenci federale të rishikojë licencat e mediave në një klimë të tensionuar politike, apo do ta konsiderojë veprimin si hakmarrje politike të papajtueshme me Amendamentin e Parë të Kushtetutës amerikane.
Burimi: Reuters
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